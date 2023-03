Cote d'Ivoire: Lutte contre les fake-news - Un processus de certification des médias lancé à Abidjan

Face au chaos informationnel avec les fake-news, le journalisme classique est en danger. Il est impérieux de rehausser l'image et la crédibilité de la profession par la certification des informations publiées, estime l'Ong Reporters Sans Frontières (RSF). A cet effet, l'organisation internationale de défense des droits des journalistes a mis en place le label de qualité " Journalism Trust Initiative " (JTI).Ceci, afin de donner aux médias un moyen de démontrer leur engagement à créer un travail éthique et conforme aux normes professionnelles, afin de les aider à se démarquer dans leur environnement.

La plateforme de certification a été officiellement présentée aux rédacteurs en chef et autres responsables des rédactions ivoiriens au cours d'un atélier. C'était le vendredi 3 mars 2023 à Cocody. Une trentaine de patrons de presse y ont pris part. A cette occasion, le formateur Marc Aboflan, responsable pour l'Afrique et le Moyen Orient de Journalism Trust Initiative (JTI), a souligné que JTI est un label qui certifie la qualité du contenu des médias et a été développé par Reporters sans frontières.

" La mise en place de ce label a été motivée par le fait que face au développement d'internet et des réseaux sociaux, le journalisme classique est aujourd'hui menacé, à cause du chaos informationnel, il est de plus en plus difficile de différencier le vrai journalisme, le journalisme fiable de ce qui ne l'est pas. Il s'agit de mettre le journaliste au centre du jeu à travers une solution de marché bâtie sur un protocole de qualité Iso qui permet de labelliser les médias de référence ", a-t-il expliqué. Ce, avant d'indiquer que le processus de certification consiste pour les médias à jeter un regard rétrospectif sur leurs pratiques, en termes de contenu éditorial, de transparence et de pouvoir montrer à la face du monde la qualité de leur travail, afin de redonner confiance aux médias.

Il a détaillé que le processus de certification se décline en trois étapes : l'auto-évaluation, la publication de cette auto-évaluation et l'audit du média afin d'aboutir à sa certification et à l'obtention du label de qualité. " L'objectif de cette rencontre avec les patrons de presse ivoiriens est d'encourager les médias locaux engagés dans le processus à le terminer. Mais aussi à sensibiliser les autres médias à adopter ce processus de certification de la JTI, pour qu'ensemble nous redonnions confiance au journalisme ", a déclaré Marc Aboflan.

Justifiant le choix de la Côte d'Ivoire, le responsable de la JTI a déclaré que d'une part le pays abrite le premier organisme de certification en Afrique qui est phase d'être accrédité. Et d'autre part, que par rapport au dynamisme du marché des médias, le pays est hub sous-régional. Aussi espère-t-il voir dans les prochains mois les premiers médias ivoiriens certifiés. Car à ce jour, la Côte d'Ivoire ne dispose d'aucun média certifié.

En termes de bilan, le label développé à partir de 2018 enregistre actuellement au plan mondial plus de 500 médias engagés dans ce processus, une quinzaine est certifiée par plusieurs organismes de certification indépendants accrédités. En Afrique, un seul media nigérien est certifié. En termes de bénéfices, ce label de qualité permet de montrer aux partenaires et annonceurs que le média s'arrime aux bonnes pratiques du métier et est conforme à la déontologie. Il permet également au média d'être mis en avant par les plateformes numériques.