Afrique Centrale: L'Angola cherche des investisseurs dans Ceraweek aux États-Unis

Luanda — L'Angola participe au Ceraweek 2023, à Houston, aux États-Unis, l'un des plus grands salons du pétrole et du gaz au monde, qui se déroule du 6 au 10 mars.

Dans ce forum, l'Angola est représenté par une délégation dirigée par le secrétaire d'État au pétrole et au gaz, José Barroso, qui comprend également le président du conseil d'administration de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Paulino Jerónimo, l'administratrice exécutive, Natacha Massano, et d'autres managers.

La conférence, selon une note du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, à laquelle l'ANGOP a eu accès, compte la participation de plus de sept mille délégués de 80 pays.

Le salon a lieu à un moment où l'industrie mondiale de l'énergie est confrontée à l'incertitude et au changement, entraînée par les effets de la pandémie mondiale, de la géopolitique et d'une guerre impliquant l'une des plus grandes puissances énergétiques du monde.

Pour José Barroso, "c'est une opportunité pour l'Angola de montrer ce qui se fait, principalement en matière de production et d'exploration pétrolière et gazière, tout en respectant les enjeux climatiques, et convaincre les institutions financières de participer à l'effort de développement de l'industrie pétrolière.

La conception des systèmes énergétiques mondiaux pour un avenir à faible émission de carbone est l'un des objectifs de l'événement, en plus de la recherche de solutions, car l'industrie traversera la tourmente et dirigera la transition vers un avenir durable, abondant et abordable.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le coordinateur de l'événement Daniel Yergin, a également été marquée par les discours du PDG de Chevron, Mike Worth, du directeur de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, de Petronas, Tengku Muhammad Taufik, entre autres.