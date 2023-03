Cameroun: 08 mars, krys m - Les secrets d'un succès retentissant

Elle est dotée d'une joie communicative, elle développe des pas de danse énergique et elle a le sourire permanent: c'est Krys M.

Depuis le démarrage de sa tournée européenne vendredi dernier, la foule est tout simplement en extase à chacune de ses sorties.

Plusieurs analystes culturels estiment désormais que Krys M est une artiste en devenir.

La traversée du désert

Tous ses ingrédients positifs cités plus haut emmènent même à oublier que hier, l'artiste a eu de gros moments de doute. "Je me suis longtemps demandée si ce que je chantais n'intéressait personne. Si Dieu m'avait oubliée. Mais j'ai fini par comprendre que dans cette vie chacun a sa chance. On peut avoir les mêmes outils, mais ne pas avoir le même résultat" avait-elle confié sur Sweet FM (une radio locale de Douala) au plus fort du succès de son premier hit national avec son nouveau single "Chacun Sa Chance".

La critique est parfois un élément de positivité

La critique l'a mûri. "J'étais sans cesse comparée à d'autres chanteuses comme Daphne ou Blanche Bailly ... J'ai compris que pour me démarquer je devais me montrer plus originale, plus authentique dans la création de ma musique." avoue-t-elle avant d'ajouter: "Et c'est ainsi que j'ai pu élaborer Chacun Sa Chance, que j'ai écrite et enregistrée en moins de 2H". Ce morceau a été produit par Teddy Beatz et le vidéogramme réalisé par Nelson Kwedi (DIYStudios).

Désormais "A chacun sa chance"

Après une décennie de patience et de travail dans l'ombre, l'artiste s'est récemment révélée au monde avec ses titres à succès "A chacun sa chance" et Qui vivra verra". A travers ses messages qui collent à la réalité, elle porte depuis peu un message d'espoir pour la jeune génération.

Qui vivra verra".

A travers ses chansons, la talentueuse chanteuse Camerounaise livre désormais un cocktail mêlant Benskin, Mangambeu, et Afropop dans un humour captivant.

Kris M a été initiée à la musique à travers le groupe Mo Girls avec Bely'v et Justine Etoundi en 2013 grâce à un casting organisée par Mo Radio à Yaoundé. Elle est également une danseuse professionnelle.