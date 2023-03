Afrique: 'Sommet des Nations-Unies avec les Leaders des Pays Les Moins Avancés - A Doha, Idrissa Diabira, DG de l'ADEPME, présente "E - Rating" à la Conférence "Agora" et appelle à "universaliser un modèle qui rend les PME éligibles aux financements"

Idrissa Diabira, Directeur Général de l'ADEPME, a participé ce dimanche 6 mars à Doha, au Qatar, au Sommet des Leaders des Pays les Moins Avancés (LDC5, Least Developed Countries Conference), organisé par les Nations Unies. Il a plus précisément pris part, en tant que panéliste, à la discussion de haut niveau et interactive organisé par l'UNCDF (United Nations Capital Development Fund, de New-York) consacré à Agora, la plateforme digitale de mise en relation investisseurs-PME, dont le Sénégal est l'un des trois pays pilotes, avec l'ADEPME en partenaire chef de file dans notre pays.

M. Diabira a notamment présenté "eRating", l'outil de scoring des PME développé par l'ADEPME, et il appelle à universaliser un modèle qui rend les PME éligibles aux financements. Avec un outil comme "eRating", on peut " mieux prendre en compte la dimension impact dans les investissements orientés vers les PMA (Pays les Moins Avancés), car le seul couple risque-rentabilité est insuffisant pour nos pays et le développement de notre secteur privé", a ainsi déclaré le Directeur général de l'Agence de Développement et d'Encadrement des PME (ADEPME), agence publique sénégalaise dotée de plus de 20 ans d'expertise au service de l'appui aux PME et de leur accompagnement.

Cette conférence de Doha a vu la présentation d'Agora version 2.0, qualifiée fort justement de " plate-forme réussie et de pointe de l'UNCDF pour le développement durable ". Agora 2.0, plateforme digitale, relie les entrepreneurs des économies frontalières et émergentes aux fournisseurs de capitaux et d'expertise.

Grâce à son système de mise en relation basé sur l'Intelligence Artificielle et l'algorithme, Agora peut identifier les investisseurs les plus appropriés pour chaque PME, ce qui en fait " une plateforme unique qui tire parti de la puissance de la technologie pour favoriser le développement durable ". Agora est également un agrégateur basé sur la co-création de multiples partenaires, ce qui en fait une véritable plateforme collaborative pouvant fédérer les différents acteurs de l'écosystème.

L'équipe UNCDF, avec à sa tête son Directeur Adjoint Xavier Michon, s'est dit "prête à déployer Agora dans de nombreux pays les moins avancés et à contribuer à combler le fossé entre le capital, l'innovation et l'expertise". Le succès déjà réel, de la plateforme témoigne de la puissance de la technologie pour faire avancer les objectifs de développement durable. Le Directeur du Fonds OPEP pour le développement international, Dr Abdulhamid Alkhalifa, a participé au panel Agora 2.0 de l'UNCDF à Doha, de même que les panélistes Benedetta A (USA)., Shaimaa Al-Sheiby (Autriche), Idrissa M. Diabira donc (Sénégal) et Sidi Ali Maelainin (Maroc).