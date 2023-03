Afrique: Les enjeux du féminisme au Sénégal

Nous ne pouvons pas nous prétendre féministe, si nous n'en connaissons pas les principes et les règles, si nous les comprenons pas, si nous ne les déconstruisons pas, si nous ne les adaptons pas pour capter nos réalités et nos préoccupations qui peuvent être lointaines ou proches des celles du reste du monde. Nous devons lire, apprendre, discuter, réfléchir, échanger, participer aux débats (féministes ou veiller à les rendre féministes) de notre propre société et de notre continent (l'Afrique des femmes pense et bouge plus qu'on ne le croit), des femmes du Sud (des Caraïbes à l'Asie, de l'Amérique latine au Moyen-Orient dont nous partageons des expériences dont celles de la colonialité).

Oui, comme Africaines et femmes du Sud global, nous avons nos débats particuliers. Nous devons faire le même exercice avec les femmes d'Occident (le terme est vague, car les différences peuvent être vertigineuses). Nous partageons le même espace humain ; ne leur laissons pas le pouvoir de dominer la réflexion et organiser l'agenda des femmes en leurs termes.

Préoccupations majeures

Parmi les inégalités inhérentes à la société sénégalaise, celle entre les sexes représente un défi primordial : les abolir est un enjeu capital de nos luttes. Ces inégalités sont évidentes et connues. Le sociologue Abdoulaye Bara Diop ne dénonçait-il pas, dans ses travaux scientifiques, " les systèmes d'inégalité et de domination " (1981) de la société wolof ? Le féminisme a fondamentalement pointé du doigt la construction sociale des rapports sociaux entre les sexes, comme rapports de pouvoir, leur construction politique dans les cultures africaines : hiérarchie des âges, des sexes, des ethnies, des castes, des classes, des formations sociales, etc.

On a tendance à penser que l'égalité est une requête des féministes occidentales, qu'elle est une utopie. Mais cela nous empêche-t-il de mesurer ce que nous avons longtemps qualifié de pesanteurs de toute sorte, puis de discriminations et enfin d'inégalités imposées comme normes sociales, culturelles et religieuses. On a du mal à dénoncer ces dernières, de peur de déranger un ordre social et sacré, d'être inconvenante, de pécher, d'offenser, de blasphémer ; il est des pays où l'on peut passer en justice pour blasphème, comme en Mauritanie ou au Soudan. Le fondamentalisme culturel et religieux est rampant. Ce que j'appelle fondamentalisme, c'est le supposé retour à la culture et à la religion dites authentiques et en appliquer les règles, alors que le monde change (Sow 2018).

Il est plus qu'urgent de rechercher à quel moment la culture devient source et lieu d'expression des fondamentalismes et se laisse happer par les dérives fondamentalistes qu'elles soient sociales, morales ou religieuses. Pour discuter des inégalités de genre et de l'influence des fondamentalismes, trois domaines doivent être examinés pour leur pertinence : le corps féminin (santé, sexualité, fécondité), le système juridique (code de la famille et autres lois et règlementations) et l'organisation politique (positionnement dans la prise de décision, parité dans les institutions).

Nous avons besoin de connaître notre histoire et nos valeurs sociales, tout en cessant " d'essentialiser ", c'est-à-dire nous réduire à notre condition féminine qui est d'être enfant, épouse, mère et grand-mère/ancêtre qualifiée de Grande Royale, merveilleusement décrite par Cheikh Hamidou Kane (1961). Nous "essentialiser ", c'est nous figer dans une identité figée d'un passé africain ; ceci nous empêche de contester les privilèges réels de la masculinité face à des sociétés qui " culturalisent " les inégalités entre les sexes, à des religions patriarcales (islam, christianisme) qui les " fondamentalisent " ou encore à des États qui se disent musulmans et chrétiens, qui les " légalisent ", alors que leur constitution est laïque. Il faut toujours interroger le " avant, c'était mieux " et faire le tri entre nos différents héritages sociétaux d'avant la colonisation (période qui a ses défis), durant la colonisation et de la post indépendance, de nos conversions à diverses confessions religieuses et spirituelles.

Le patriarcat, comme donnée anthropologique universelle, a été largement décrié par la recherche africaine, alors que le mouvement féminin avance son impact, donc son existence, dans l'analyse des situations contemporaines des femmes. Auteur de L'Unité culturelle de l'Afrique noire (1982, 2° édition), Cheikh Anta Diop, théoricien du matriarcat africain, en fait la base de nos sociétés. " " Le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme; c'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté est accepté et défendu par lui " (p.114).

Les principes fondamentaux ont été l'assurance de la filiation par les femmes, l'hérédité par la lignée utérine, transmission des droits politiques, etc. D'où un statut éminent des femmes. Diop montre que " le régime matriarcal est général en Afrique, aussi bien dans l'Antiquité qu'à nos jours et ce trait culturel ne résulte pas d'une ignorance du rôle du père dans la conception de l'enfant " (p. 69). C'est ce qui fait noter une certaine dualité mettant en parallèle lignages matrilinéaires et patrilinéaires et la place d'un patriarcat africain. Enfin les femmes occupent une place importante dans les représentations et pratiques religieuses, différente de celle des hommes. Ce sont l'introduction de religions nouvelles (ici, islam et christianisme) et l'intervention coloniale européenne qui ont imposé le patriarcat et ses hiérarchies.

Centrales mais pas égales

L'une des lignes importantes de fracture dans les analyses des femmes est à ce niveau. Tout un pan de la recherche des Africaines récuse la division sexuelle bio-logique des sociétés africaines, arguant du fait que l'idéologie du genre occidentale ne correspondait pas à leurs réalités. Les femmes pouvaient tenir un rôle masculin et diriger, de même que les hommes pouvaient endosser un rôle féminin, rôles masculin et féminin n'étant pas aussi rigides pour être sources de transgression. C'est la démonstration de l'ouvrage de Ifi Amadiume, Male Daughters, Female Husbands (1987), qui s'interrogeait sur les notions de sexe et genre dans la société africaine. Nombre d'Africaines, à partir de leurs histoires, reconnaissent cette base sociale illustrée par la place de la maternité dans la vie des femmes comme valeur sociale et obligation divine. Elles reconnaissent aussi l'importance de la transmission matrilinéaire de la filiation (naissance) et de liens spécifiques bâtis entre enfants sur cette relation utérine (doomu ndey).

Il reste encore des indices de dévolution du pouvoir politique (appartenance requise à une famille maternelle pour qu'un homme accède au pouvoir), de transmission de certains biens matériels, culturels et spirituels, etc. Mais, nous posons cette question : ce rôle si essentiel donnait-t-il pour autant du pouvoir aux femmes, en dehors des Lingeer, femmes de l'aristocratie, et des personnalités féminines de l'élite politique ? Quelle sorte d'autorité et à quel niveau ? Si des tâches de gestion et de contrôle leur ont été attribuées, dans l'espace sénégalais, ce sont des hommes qui ont été au faîte du pouvoir. Ces souverains ou autorités ont porté des titres masculins : Dammel, Buur, Brak, Maad, Teeñ, Almaami, Lamaan, Jaraaf, etc.

Le débat s'engage difficilement dans le féminisme sénégalais (et africain), alors qu'il est indispensable, car la place " exceptionnelle " du féminin, dans les sociétés précoloniales, est toujours agitée, avec plus ou moins de bonheur, face à ses revendications. Ne peut-on s'atteler une relecture du matriarcat, de la matrilinéarité, des faits et des valeurs en découlant, pour en comprendre l'impact sur nos sociétés d'alors et d'aujourd'hui ? Car, quel que soit le système, la masculinité y porte sa marque : rôles importants des frères et oncles, dans tous les cas de figure.

L'espace de cet article ne permet pas de développer la question. Je pense, personnellement, que la base matriarcale a laissé ses indice ; on est frappé de la centralité des femmes dans l'organisation sociale. Leurs contributions à la reproduction des familles, à leur entretien domestique, à l'éducation et à la transmission des valeurs culturelles, l'utilisation de leurs connaissances et compétences indispensables au développement économique des sociétés et leurs charges sociales et morales (leurs xew de toute nature organisent la société) ont occupé une telle place dans les structures précoloniales que celles-ci n'ont pu les marginaliser dans la gestion des affaires et du politique.

D'où la présence de toutes ces femmes " fortes " et la valeur de notre " matrimoine ", malgré leur invisibilisation dans les mémoires, la rivalité dans les précessions masculines. Les femmes ont été centrales, mais n'ont jamais été égales. Elles ont rarement accédé au niveau suprême du pouvoir. Mais, y-étaient-elles attendues ? La colonisation, avec sa logique patriarcale, les a marginalisées en instaurant de nouvelles institutions d'éducation et de gestion du politique, tout en utilisant leur force de travail pour nourrir et entretenir la colonie. Les pouvoirs indépendants, en maintenant les modalités coloniales de gouvernance, ont continué d'utiliser cette force, sans leur redonner plus de pouvoir. Les obstacles à cette conquête du pouvoir sont massifs.

Nous avons encore besoin, au Sénégal, de cerner et de déconstruire la domination masculine et toutes les autres formes de domination que forge le patriarcat qui en est la source ou en découle. Ces forces de domination peuvent être locales et/ou mondiales, comme en témoignent les interventions de la mondialisation sur tous nos systèmes socioculturels, économiques et politiques. Il est important de reconnaître que la domination masculine explique de très nombreuses situations d'oppression actuelles. On n'élargit pas les espaces de pouvoir des femmes, en niant ceux de l'oppression.

Nous avons besoin de reconsidérer, voire remettre en question, les rapports de pouvoir dans la famille, dans le monde politique (quelle parité ?), dans la société globale (lutte contre les inégalités et les discriminations). Les combats contre les inégalités dans le code de la famille ont été significatifs à ce niveau. Je n'en exposerai pas le débat, sauf pour dire que la lutte a été longue et que chaque point gagné est une victoire à préserver, car c'est un défi contre les abus des forces conservatrices.

Notre corps est politique. Il est l'objet de tant de normes, de règles, de règlementations, de tabous et de préjugés. Il est l'objet à la fois de contrôle et de violence que tout le monde trouve normales. Écoutez ou lisez ce qui se dit dans la société, à travers les media, les réseaux sociaux, les autres moyens de communication. Je prendrai quelques exemples d'enjeu, un peu en vrac.

Scolariser les filles est, reconnaissons-le, une ambition des familles et du politique. Leur scolarisation est en progression, selon les chiffres officiels. La SCOFI et les politiques d'éducation ont fait leur chemin. Mais cette scolarisation bute encore sur bien des obstacles, si ce n'est des discriminations. Scolariser une personne, c'est développer ses capacités intellectuelle et morale vers la connaissance, mais pour les femmes, c'est aussi leur apprendre le chemin vers la liberté sous tous ses aspects et l'égalité. Scolariser, ce n'est pas seulement créer l'autonomie des femmes (comme le veut un certain lexique du genre), mais c'est développer leur pouvoir (empowerment), les former à le gérer, à le renforcer pour leur position dans la famille, en société.

Diverses contraintes continuent de peser sur elles. Les premières sont liées à des attitudes culturelles affectant leurs statuts et rôles des femmes dans la famille qui les empêchent d'accéder à l'éducation, à l'achever dans les meilleures conditions. Ce sont les difficultés de leur maintien à l'école, les mariages et les grossesses précoces, même si les derniers recensements montrent le recul progressif de l'âge d'entrée en nuptialité et en fécondité. Les conditions matérielles et financières (pauvreté des familles, insuffisance des infrastructures éducatives et précarité des niveaux d'enseignement), les maigres débouchés vers l'emploi, la préférence masculine à certains emplois et positions, la complexité des tendances de l'économie informelle qui est pourtant la plus grande pourvoyeuse d'emplois et d'activités rémunérées et regroupe la majorité des activités féminines), autant que les diverses crises climatiques, politiques et sanitaires sont sources de multiples contraintes et discriminations.

Requalification

Nous sommes dans des sociétés où le développement des femmes, bien que ces dernières constituent plus de la moitié de la population, crée une sorte de panique, sinon de gêne morale dans la société. Il leur est demandé de se développer, de grandir par la formation, sans pour autant changer et surtout ne pas déranger leur positionnement en société. Malgré leurs diplômes et formations, quel qu'en soient les niveaux, il leur est toujours exigé de prouver leur capacité en faisant plus d'efforts, de restreindre leurs ambitions au-dessous de leurs capacités et performances, de subir toutes sortes de préjugés sexistes dévalorisantes et d'actes de violences sexuelles qui visent soit à punir leurs ambitions soit à casser leur progression, droit de cuissage toujours en vigueur dans les facultés sénégalaises de toutes disciplines, harcèlement sexuel, viol, refus du congé maternité aux jeunes femmes médecins en spécialisation, etc. La liste n'est pas close.

Le féminisme force à revisiter les liens entre rapports familiaux et rapports économiques. Qui entretient les familles et quel pouvoir en retire-t'on ? S'agit-il de l'entretien domestique, de l'entretien économique ? Comment jauger les tâches domestiques des femmes ? Ligeey, dit-on en wolof ; c'est du " travail gratuit des femmes ", renforcent les féministes. Le code la famille a fini par le reconnaître dans cette qualification et le compte dans la contribution des femmes au ménage. Comment gère-t-on les ressources naturelles dans les familles rurales : qui est responsable de l'allocation des terres ? Qui a accès à la terre ? Les tâches sont réparties dans les économies de la pêche, selon une répartition sexuelle du travail. Qu'en-est-il aujourd'hui ? L'approche habituelle de la femme lebu en fait une femme forte. En quels termes ? Comment devons-nous repenser ce rôle. En quoi devoir être " une femme forte " vulnérabilise les femmes ?

Nous avons tellement à faire à cause des débats incroyables sur la fécondité et l'exigence de maternité (valeur morale et religieuse sublimée de la femme). La maternité, par-delà le besoin d'enfant, est une obligation, à la fois sociale et religieuse. On attend des femmes qu'elles en assurent la fonction jugée " naturelle " et divine. Le non-désir d'enfant est vécu comme un sacrilège et un égoïsme féminin. Seules les femmes sont poursuivies en cas de néonaticide. N'oublions pas que la recherche en paternité est interdite par l'islam. La loi interdit dans la déclaration de naissance d'un enfant la référence au père incestueux.

La femme stérile est incriminée pour ne pas avoir contribué à la " fabrication " de cette descendance (nombreuse) qui permet à l'homme d'assurer sa masculinité et d'asseoir son pouvoir social. Ce prestige, d'abord masculin, passe par le corps des femmes, dont la sexualité et la fécondité sont contrôlées par des règles sociales définies dans chaque groupe : virginité, circoncision, surveillance, dot, mariage, soumission au désir du conjoint, capacité de fécondité, gestion de la fertilité, durée et rituels contraignants du veuvage (coupe des cheveux, habillement spécifique, interdiction de se regarder dans le miroir, réclusion et absence de relations sexuelles), lévirat/sororat, etc.

Ce devoir de reproduction (devoir conjugal) peut renforcer la subordination des femmes, conditionnées socialement, idéologiquement, religieusement à assurer la reproduction physique du groupe, au prix de leur santé. Ce défaut de reproduction, qu'il s'agisse d'infécondité ou de stérilité, est d'abord imputée aux femmes. Ce sont elles qui s'inquiètent de la stérilité ou de la non-survenue de la grossesse socialement requise. Elles sont critiquées soit directement, soit par des allusions ou des conduites relationnelles spécifiques : angoisse, nervosité, mauvaise humeur, etc. Elles endossent la responsabilité de l'échec et, après le recours à diverses thérapeutiques laissent un membre de l'entourage ou le médecin aborder le problème avec le mari, alors que lui-même est impliqué dans cette infertilité. Les médecins le diront mieux que moi.

L'accès contrôlé à la contraception, ce qui est en parfaite contradiction avec la loi sénégalaise et le Protocole de Maputo et autres conventions signées par le Sénégal, ainsi que la criminalisation du droit à l'avortement rendent souvent problématique la santé des femmes. Que fait-on des femmes qui subissent descente d'organes et fistules à cause des grossesses répétées? Quel est le sort des enfants qui perdent leur mère morte de fatigue d'enfanter. Cette santé qui n'est pas seulement maternelle. On devrait plus s'interroger sur ce qui arrive à la femme, hors de cette période de fécondité. Quel est le vrai statut de la ménopause ? Quel est chemin pavé de lourdes conditions et d'embûches qui mène au statut de Grande Royale?

Il a fallu requalifier les actes de violences physiques, morales, symboliques et sexuelles autant qu'obstétrico-gynécologiques, etc. Se souvient-on encore du cas Doki Niasse, qui a fait marcher des centaines de femmes dans les rues de Kaolack et Dakar ? À cette occasion, les femmes et leurs mouvements (féministes ou non) ont été accusées de remettre en question le droit du mari à battre sa femme que l'on disait autorisé par la tradition et l'islam. N'est-il pas temps de penser les femmes en termes de droits sur la base d'un contrat social qui ne dépende pas de textes religieux, mais d'un contrat négocié, arraché sur la base de principes contemporains de justice et de liberté ? Le code de la famille se débat encore dans ses principes religieux. On a échappé, au début des années 2000, à un retour légal de la Sharia proposé par le CIRCOFS, délaissant le code actuel aux non-musulmans.

En conclusion

Les femmes sont prises au piège entre les préjugés ordinaires des communautés à leur égard, les argumentaires religieux de soumission, les décisions et attitudes paradoxales du politique, légitimés au nom de la culture et de la religion. Elles doivent faire face à leurs défis. Des droits à plus d'égalité et de justice sociale acquis de haute lutte au niveau local, national et international par le mouvement des femmes sont comme des espèces en danger, car subvertis par la remontée des fondamentalismes d'ordres divers. Aucune révolution culturelle, aucun retour aux sources ou à l'authenticité ethnique, religieuse ou nationale revendiqués par les groupes qui s'en réclament ne sauraient légitimer la persistance, imprégnée d'idéalisation, de valeurs dites traditionnelles ou ancestrales, porteuses de graves discriminations et d'inégalités.

C'est un immense défi pour les femmes qui ont entériné culturellement et religieusement le discours patriarcal ou celui de la domination masculine, de les remettre en question. C'est une tâche immense pour les féministes de les en sortir pour transformer notre monde d'inégalités et de transformer le regard et le discours masculin qui dominent la scène politique, pour comprendre et porter les mutations nécessaires en cours au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

* De la conférence prononcée en janvier 2023, au Musée Henriette Bathily, par Mme Fatou Sow, Sociologue CNRS, à l'occasion du lancement du Réseau des féministes du Sénégal, nous proposons une synthèse à nos lectrices, à nos lecteurs, en ce 8mars, Journée internationale de la femme.

SCOFI est le programme de scolarisation des filles, créé au Sénégal en 1994

CIRCOFS : Comité islamique pour la réforme du Code de la famille au Sénégal, créé en 1996 qui a voulu supprimer le code de la famille pour mettre la Sharia. M° Mbaye Niang, avocat, en était le président.