Gabon: Fonds pour la préservation des forêts - Paris promet de mobiliser 100 millions d'euros

L'État français a envisagé la création d'un fonds pour améliorer la gestion du poumon vert de la planète et lutter contre sa destruction. Des bailleurs ont promis de l'accompager, à côté de la Banque des Etats de l'Afrique centrale qui a également promu son Fonds bleu en faveur du bassin du Congo.

Pendant la conférence "One summit forest" tenue à Libreville, la capitale gabonaise, il a été notamment question d'améliorer le financement dédié à la préservation des forêts du bassin du Congo, souvent présenté comme le deuxième poumon vert de la planète après le bassin amazonien. Le président français, Emmanuel Macron, qui coprésidait les discussions avec son homologue gabonais, Ali Bongo, a promis la création d'un fonds doté de 100 millions d'euros (65,5 milliards FCFA). Trois bailleurs de fonds participeront à cette opération de financement au profit des quinze pays du bassin du Congo. Il s'agit de la fondation Walton qui a promis 20 millions d'euros (environ 13 milliards FCFA), de la fondation Conservation international qui a promis 30 millions d'euros (environ 19,6 milliards FCFA) et de l'État français qui se chargera du reste de l'enveloppe.

D'autres initiatives ont été présentées à Libreville. Le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Dieudonné Evou Mekou, a fait la promotion du Fonds bleu du bassin du Congo. Selon lui, c'est " le principal outil financier de la Commission climat du bassin du Congo. Il vise à mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs, en vue du financement des programmes et projets concourant au développement durable et à la promotion de l'économie bleue ". Il a ajouté que les derniers aspects du fonctionnement de ce Fonds bleu sont en train d'être mis en place, et a appelé les potentiels bailleurs à se manifester pour réunir les fonds nécessaires.

En marge du One summit forest, Emmanuel Macron a découvert, en compagnie du ministre gabonais des Eaux et Forêts, Lee White, un échantillon de la biodiversité et de l'écosystème forestier gabonais. Il a effectué une visite guidée de l'arboretum Raponda Walker, une forêt classée de 6770 hectares qui abrite des arbres géants et diverses espèces de plantes. L'espace situé au Nord de Libreville est dédié à la lutte contre les changements climatiques. Selon Emmanuel Macron, les forêts gabonaises absorbent un tiers du CO2 émis par la France et jouent ainsi un rôle crucial dans la préservation de la planète ainsi que la lutte contre le dérèglement climatique. " Ici, il y a un travail qui est fait et qui doit être valorisé. Il contribue à la biodiversité. C'est 14% des forêts primaires pour plus de 90% d'écosystème. La France et les autres pays européens ne peuvent pas régler ce défi climatique ", a-t-il déclaré.