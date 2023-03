Angola: L'IGEO et le laboratoire portugais de l'énergie signent un protocole de coopération

Lisbonne — L'Institut géologique d'Angola (IGEO) et le Laboratoire national d'énergie et de géologie I.P (LNEG) du Portugal ont signé, ce mardi, à Lisbonne, un protocole de coopération visant à promouvoir la coopération bilatérale entre les institutions du domaine des géosciences.

Les signataires de l'accord ont été le président du conseil d'administration de l'IGEO, Canga Xiaquivuila, et la présidente du Laboratoire d'énergie et de géologie du Portugal, Teresa Ponce de Leão.

Le mémorandum vise à établir des bases de coopération dans le cadre de la collaboration et de l'échange dans les domaines technico-scientifiques des géosciences, tels que l'échange d'informations scientifiques, la réalisation de missions scientifiques et techniques, la collaboration dans les activités de recherche géologique et l'investigation scientifique.

Il prévoit également l'organisation conjointe d'un colloque, de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les deux territoires, l'assistance technique à l'IGEO en matière de géosciences et de gestion des infrastructures de laboratoire, la publication et l'édition scientifique d'ouvrages communs, tant au niveau national qu'international.

L'IGEO est un service technique sous tutelle du Ministère des Ressources minérales et du Pétrole et a son siège dans la cité-dortoir de Kilamba, à Luanda.