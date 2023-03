Ile Maurice: Cyclisme - Quatre équipes continentales-pro et une équipe continentale au départ

Le Tour de Maurice qui sera pour la toute première fois inscrit au calendrier de l'UCI Africa Tour cette année promet d'être très relevé. Prévu du 6 au 9 juin et suivi du Courts-Mammouth Mauritius Classic 2023 (UCI 1.2) le 11 juin, cette 42e édition verra la participation de 20 formations dont quatre équipes continentales-pro et une équipe continentale, sept sélections nationales, 2 clubs européens, 2 clubs régionaux et 4 clubs locaux.

Les équipes continentales-pro en lice seront BIKE AID d'Allemagne, BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ de Turquie, EUROCYCLINGTRIPS de Guam (territoire insulaire situé dans l'ouest de l'océan Pacifique et appartenant aux États-Unis) et TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM de la Malaisie. Pour rappel, BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ était présente à la Tropicale Amissa Bongo au Gabon du 23 au 29 janvier et son leader, l'Érythréen Natnael Berhane, avait pris la quatrième place au classement général final juste derrière le leader de la Team MCB-Maurice, Christopher Lagane.

L'équipe continentale Honeycom Bee nous vient d'Afrique du Sud. Les sept sélections nationales sont celles d'Algérie, du Maroc, du Kenya, des Seychelles, d'Oman, de La Réunion et la Team MCB-Maurice. Les deux clubs européens sont celui de la Défense (France) et la Team Vélo Schils (Royaume-Uni). Les deux clubs régionaux sont le Club cycliste Saint-Louisien et le Vélo Club de Sainte-Rose de la Réunion. Les équipes locales sont le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe, le Moka Rangers SC, le Faucon Flacq-KFC-Pepsi et une équipe régionale, Crystal-Nord, qui sera composée de juniors.

"Notre première préoccupation sera évidemment la sécurité des coureurs. Nous n'avons pas le choix, il faudra fermer les routes lors du passage des coureurs. Ça va rouler bien plus vite avec le niveau des participants. C'est la raison pour laquelle nous avons pris rendez-vous avec le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la force policière pour leur expliquer les enjeux. D'autre part, c'est une très bonne chose que le Tour soit désormais sous le label UCI car cela hissera notre cyclisme vers le haut. Cela va permettre à nos coureurs de marquer des points en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde. Je suis surpris par le grand intérêt suscité par la course. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait des demandes pour être de la partie mais nous avons du décliner car nous avons déjà atteint notre quota. Il y aura une centaine de coureurs sur la route", a indiqué Jean-Philippe Lagane, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).