Congo-Kinshasa: Développement local - Contribuer à accroître les revenus des petits producteurs

L'Union européenne (UE) finance depuis quelques années, en République du Congo, plusieurs projets liés au développement de la chaîne de valeur agricole. D'où la visite de terrain menée le 7 mars, à Kinkala et Brazzaville, par une délégation du Conseil de l'UE s'occupant du développement agricole, de la pêche et de l'environnement.

La descente sur le terrain a permis à la délégation européenne de toucher du doigt la réalité des producteurs et artisans bénéficiaires des différents programmes de l'UE. Composée du groupe Afrique du Conseil de l'UE et de celui du partenariat avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la mission est venue évaluer la mise en oeuvre des projets communautaires, échanger avec les autorités locales et identifier les secteurs d'intervention prioritaires au Congo.

Les interventions de l'UE dans le pays portent essentiellement sur le secteur agro-alimentaire, de l'assainissement, de la santé et du bois. À Kinkala, la délégation, forte d'une trentaine d'Européens, a visité l'exposition des clusters agro-alimentaires qui constituent la preuve de la coopération Congo-UE. C'est le cas du stand de Solange Ongoly Goma, bénéficiaire du projet Pro-manioc mis en oeuvre par le Programme mondial alimentaire, regroupant à ce jour une vingtaine de groupements de la Bouenza.

Les groupements de Pro-manioc sont spécialisés dans la production, le conditionnement et la transformation de cet aliment de base. Au stand de Solange Ongoly Goma, l'on peut y déguster diverses recettes des chips, hors-d'oeuvre et beignets faits à base du tubercule de manioc, y compris des aliments dérivés. Ces petits producteurs de manioc ambitionnent d'augmenter leur production, puisqu'ils commencent déjà à exporter du gari vers le Gabon.

Le cluster UPAC, basé à Kinkala, a bénéficié des tracteurs agricoles qu'Hermann Kimonamesso aide les paysans à labourer les champs et à accroître leurs capacités de production. " Je peux labourer sept hectares par jour avec le tracteur. Pour entretenir l'engin, nous demandons aux agriculteurs de payer 50 000 FCFA par hectare ", a expliqué le conducteur de tracteur. L'entreprise exploitante des tracteurs entend se déployer dans d'autres localités voisines de Kinkala afin de booster les activités agricoles dans cette partie du pays considérée comme le grenier de la capitale, Brazzaville.

Au total, soixante-dix projets de développement bénéficient des subventions de l'UE comme celui de la construction d'une infirmerie scolaire du CEG de Moundongo de Kinkala et d'un forage visité par la délégation européenne. " Ces projets constituent la preuve de l'excellence des relations entre l'UE et le Congo. Nous avons aussi vu l'engagement des coopératives, des hommes et femmes, à oeuvrer pour le développement de leur ville ", a déclaré la présidente du groupe ACP, Karolina Vrethem.

Lors de la cérémonie dédiée à la visite de terrain des Européens, le préfet du Pool Christophe Kelebe, le président du conseil départemental, Michel Bouboutou Mampouya et la maire de Kinkala, Edwige Ndembeka Biyengui, ont salué les interventions de l'UE en faveur du développement et de l'élimination de la faim dans leur localité.