Sénégal: Macky Sall - " Je sais ce que je dois à ma mère, à mon épouse Marème et à toutes les femmes"

En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le chef de l'Etat, Macky Sall, s'est engagé à travailler davantage pour l'autonomisation de ces dernières. " Toutes les opportunités du pays sont à votre portée. Si le Sénégal a avancé, c'est parce que vous êtes là, vous les femmes. Je m'engage à travailler davantage pour les femmes ", a-t-il notamment déclaré mardi en marge des Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation. " Je sais ce que je dois à ma mère, je sais ce que dois à mon épouse Marème, je sais ce que je dois à toutes les femmes qui ont travaillé à mes côtés", a-t-il affirmé.

Les premières assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation se sont tenues en présence du Premier ministre, Amadou Ba, de la ministre de la Femme, de la Famille, et de la Protection des enfants, Fatou Diané, de l'épouse du chef de l'Etat, Marème Faye Sall, des autorités administratives et de plusieurs groupements de femmes venues des 14 régions du Sénégal.

Macky Sall a, en outre, rendu un hommage appuyé à la femme sénégalaise et loué les actions de nombreuses femmes s'activant pour l'émancipation de la gente féminine au Sénégal et dans le monde.

"Je renouvelle, en cette date symbolique pour toutes les nations éprises de paix et de progrès durable, mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des femmes avec une mention particulière aux femmes militantes des causes nobles dont l'engagement et le plaidoyer constants constituent des stimulants dans le processus d'amélioration de la condition des femmes", a-t-il-lancé.

S'agissant du thème de cette journée " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes ", le chef de l'État a souligné la nécessité de mettre en place un cadre de réflexion et d'action sur les voies et les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle aux femmes.