Soudan: Atelier sur la sécurité des frontières et la lutte contre la traite des êtres humains

Khartoum — Le département de formation du ministère de la Justice a organisé mardi un atelier de formation sous le titre "Sécurité des frontières dans le contexte de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants".

L'atelier a été suivi par le sous-secrétaire par intérim du ministère de la Justice, le président du département de la formation et un certain nombre de personnes concernées par la question de l'atelier.

S'adressant à la session de formation, le sous-secrétaire par intérim du ministère de la Justice, le Dr Ibrahim Mohamed Ahmed Draig, a affirmé l'importance de l'application des lois et le renvoi des auteurs des crimes de traite des êtres humains et de trafic de migrants à des procès équitables, appelant à davantage de coopération et de coordination ainsi qu'au renforcement partenariats avec les autorités compétentes,

Il a salué le rôle énorme joué par les autorités concernées par la lutte contre la traite des êtres humains, soulignant l'existence de lois strictes au niveau des législations nationales, régionales et internationales.

Le conseiller général, le Dr Adil Shams-Eddin a affirmé l'importance de protéger les frontières et les points de passage en plus de l'examen pénal des documents et de fermer la porte devant les contrefacteurs en plus d'adopter des procédures strictes pour sécuriser les documents.

Il a révélé que la question de la traite des êtres humains était l'une des questions qui obsédaient la communauté internationale, soulignant que la position géographique du Soudan en faisait un centre de traite des êtres humains et d'autres crimes transnationaux.

Le Dr Shams-Eddin a passé en revue les efforts du Soudan dans la lutte contre la traite des êtres humains et les législations, lois et conventions que le Soudan a ratifiées, décrivant la loi sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants comme l'une des mesures les plus importantes prises par l'État contre ce crime commis contre l'humanité.

Il a apprécié le rôle et les efforts considérables déployés par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, présidé par le sous-secrétaire du ministère de la Justice, pour prévenir et combattre ce crime.

Les participants, pour leur part, ont réaffirmé l'importance de l'atelier qui a abordé les principaux axes du crime de traite des êtres humains, félicitant le Département de la formation d'avoir organisé de tels ateliers qui contribuent à renforcer leurs capacités et à acquérir des connaissances qui les aident à mener à bien leur travail.