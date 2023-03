Soudan: Daglo - Il n'y a pas de désaccord entre l'armée et les forces de soutien rapide

Omdurman — Le vice-président du Conseil de souveraineté et commandant des Forces de soutien rapide (RSF), le Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé qu'il n'y a pas de désaccord entre l'armée et les RSF, affirmant que les discussions à cet égard dans les médias, ce sont de pures rumeurs.

Daglo, s'adressant mardi aux Forces de soutien rapide à la base de Karari à Omdurman, a expliqué qu'il y a un désaccord, mais c'est entre ceux qui veulent remettre le pouvoir aux civils et ceux qui insistent pour ne pas quitter le pouvoir.

Il a dirigé les forces sur la nécessité de respecter les forces régulières, car elles sont une seule force, et elles doivent se renforcer mutuellement, soulignant qu'il n'y a pas de problème entre l'armée et les forces de soutien rapide, appelant à ne pas répondre aux tentatives de conduire un coincer les deux parties, à travers quelques provocations.

Daglo a souligné que l'Amy et les Forces de soutien rapide se soutiennent et travaillent ensemble afin de réaliser le développement et le progrès au Soudan.

Il a dit qu'ils veulent conduire le Soudan vers la transformation démocratique, et c'est une ligne irréversible, et c'est un accord et un pacte entre la composante militaire et la composante civile.

Le monde, en particulier les États du Golfe et l'Union européenne, soutient la transition démocratique civile au Soudan, a ajouté Daglo.