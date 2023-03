Afrique de l'Est: Réunion préparatoire du Forum Soudano-Somalien pour l'Investissement et le Commerce

Khartoum — Le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ahlam Madani Mahdi, a présidé la réunion préparatoire du Forum soudano-somalien sur l'investissement et le commerce qui se tiendra dans la capitale somalienne, Mogadiscio,du 18 -19 Mars, en organisation avec l'ambassade du Soudan à Mogadiscio sous le slogan (Fraternité et partenariat).

La réunion a assisté par des représentants d'un certain nombre d'autorités techniques et économiques, dirigées par l'Autorité des marchés de capitaux, la Bourse de Khartoum, le Syndicat des employeurs et les Ministères de l'industrie et du commerce et des affaires étrangères.

Le ministre a déclaré que l'objectif principal de l'organisation du forum est de renforcer les relations soudano-somaliennes et d'établir des partenariats d'investissement et économiques entre les deux pays, appelant à la préparation d'une note d'entente entre Khartoum et Mogadiscio et une autre entre des hommes d'affaires.