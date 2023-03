Soudan: Aliyu inspecte les travaux à l'aéroport d'El Daein

les flux de travail d'entretien pour l'aéroport d'El-Daein El-Daein — Le sous-gouverneur de la région du Darfour, Dr. Muhammad Essa Aliyu, accompagné des ministres et des huts officels du gouvernement de la région, ont inspecté le progrès des travaux d'entretien de l'aéroport d'Al Daein, affirmant le soutien du gouvernement régional à l'État du l'est du Darfour Jusqu'à la fin des travaux à l'aéroport, et l'espace aérien de l'État sera ouvert à tout le Soudan.

Pour sa part, le Wali par intérim de l'État du l'Est du Darfourl a déclaré que les travaux d'achèvement et d'exécution dépassaient 70 %, indiquant que les travaux se poursuivent avec des efforts et des paiements financiers provenant des propres revenus de l'État.

Pour sa part, le directeur général du ministère des Finances et de la Main-d'oeuvre, Dr Ahmed Bakkar Jamal Al-Din, a révélé que le coût financières estimées à (4) billions de livres soudanaises, indiquant la nécessité d'autres sommes pour les installations rattachées à l'aéroport.