Congo-Kinshasa: Attaque du cortège de Salomon Idi Kalonda à Kindu - 15 suspects placés sous mandat d'arrêt provisoire

L'avocat du parti politique Ensemble pour la République, Jacques Ngongo Amisi, a salué mardi 7 mars la mise sous mandat d'arrêt provisoire, à la prison centrale de Kindu, de quinze présumés auteurs de l'attaque du cortège de Salomon Idi Kalonda, conseiller principal de Moïse Katumbi. Parmi les prévenus figure Issa Coco, chargé de sécurité du gouverneur intérimaire du Maniema.

Se confiant à Radio Okapi, Me Ngongo Amisi dit saluer le professionnalisme des services de sécurité :

" On a initié une plainte contre inconnu. Mais, la justice vous savez que c'est une machine qui a enquêté et la justice a mis la main sur quatorze personnes, qui sont en détention. Mais, il y a un des malfrats qui se nomme Coco qui est le chargé de sécurité du gouverneur qui a été (placé sous mandat d'arrêt provisoire). Pourquoi ? Parce qu'il a été cité par un certain Jacques Boer. (Ce dernier) est parmi les gens à qui on a donné de l'argent pour attaquer le conseiller spécial Salomon Idi Kalonda lors de son enrôlement ".

Selon lui, le prévenu Jacques Boer a cité nommément Issa Coco comme étant le commanditaire de cette attaque.

Plusieurs autres personnes qu'il a citées seront invitées d'un moment à l'autre en justice, a souligné Jacques Ngongo Amisi.

" Parce qu'il y a d'abord Jacques Boer avait été auditionné sous procès-verbal et il a cité plus de cinq personnes, c'est ça l'état de droit qui est en train d'être prôné partout par le chef de l'État. La justice est debout au Maniema ! On est en train de traquer les malfrats ; donc moi, ça ne peut que me réjouir ", a poursuivi l'avocat d'Ensemble pour la République.

Une personne avait trouvé la mort et plus de 20 autres grièvement blessées à la suite des troubles survenus, vendredi 17 février, dans un centre d'enrôlement des électeurs à Kindu.

Cette tension entre les jeunes était survenue après que Salomom Idi Kalonda, cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, est sorti du centre d'enrôlement de l'EP. Mamboleo.