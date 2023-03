Afrique de l'Est: Cyclone Freddy - Ces femmes qui sauvent des vies à travers le ciel de Madagascar

Alors que le tourbillon de vents violents frappe de nouveau la Grande île, les équipes du PAM - notamment celles du service aérien, continuent d'assister les populations impactées par la catastrophe naturelle. Et parmi elles, des femmes.

Aéroport d'Ivato à Antananarivo. En ce mois de février, alors que la nuit a été mouvementée à la suite d'une forte pluie, un avion du Service aérien d'aide humanitaire des Nations unies (UNHAS) que gère le Programme alimentaire mondial (PAM), s'apprête à décoller pour Mananjary, localité où le cyclone Freddy a touché terre la veille.

Dans le cockpit du Cessna Grand Caravan de 12 places affrété par le PAM, un ordre de décollage est donné au pilote par une voie féminine : celle de Nomena Ramahefa. Responsable de la sécurité des vols pendant plusieurs années auprès d'une compagnie aérienne privée et pionnière du service UNHAS à Madagascar (elle est le tout premier staff recruté lors du démarrage du service aérien du PAM sur la Grande île en 2021), Nomena a bravé les intempéries afin de s'assurer que la cargaison du premier vol d'assistance alimentaire d'urgence puisse pendre les airs tôt ce matin afin de porter une aide aux personnes impactées par le cyclone Freddy.

Alors que le premier bilan de l'ouragan est communiqué à travers la radio, Nomena, vêtue d'un gilet jaune fluo, indique à l'avion de prendre la piste afin de prendre les airs. " La seule pensée de savoir que la vie de personnes dépend de mon travail est un stimulateur ", affirme Nomena en appuyant sur le bouton rouge de sa radio afin de communiquer avec la coordonnatrice sur service UNHAS en charge des relations avec les partenaires humanitaires du PAM à Madagascar, Fanirisoa Andriamampianina, qui s'assure de l'envol de l'hélicoptère MIL MI-8 du PAM qui roule sur le tarmac de l'aéroport.

"Les premières heures sont cruciales pour la survie des personnes impactées par le cyclone."

Au lendemain du passage de l'intempérie sur la côte Est de l'île, le PAM a distribué 53,320 repas chauds à 19,573 personnes déplacées de Nosy Varika, Farafangana, Mananjary, Mahanoro et Manakara. " Les premières heures sont cruciales pour la survie des personnes impactées par le cyclone ", affirme Fanirisoa qui bénéficie de l'expérience du passage du cyclone Batsirai à la même période l'an dernier.

Selon les derniers chiffres, 226 000 personnes ont été touchées par le cyclone tropical Freddy dans la région de Vatovavy, au Sud-est de Madagascar, dont 78 000 personnes dans les districts de Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana, régions en proie à la sécheresse où les populations peinent déjà à trouver de la nourriture.

Héroïnes du climat

La région Sud-Est de Madagascar est régulièrement touchée par les cyclones et les tempêtes tropicales. Dans cette partie de l'île, les affres des cyclones Batsirai et Emnati en 2022 sont encore visibles ; viennent s'ajouter les conséquences de Freddy et de Cheneso, un peu plus tôt en début d'année.

Et en 2022, l'équipe UNHAS à Madagascar- composée de cinq femmes - a soutenu 45 organisations humanitaires, desservant 47 destinations à Madagascar ; fourni dix évacuations médicales entre le terrain et Antananarivo ; transporté plus de 3 000 passagers et livré 87 tonnes de fret. Pendant la saison cyclonique de 2022, un hélicoptère a été déployé en urgence à Madagascar en appuie aux interventions humanitaires en lien avec l'assistance d'urgence au lendemain des cyclones Batsirai et Emnati.

" Ma plus grande fierté est de faire partie de la première équipe qui a fait l'étude opérationnelle pour la mise en place d'UNHAS à Madagascar " confie Nomena Ramahefa.

Pour les populations du Sud-Est de Madagascar, à l'instar d'Hortensia, la vue du Cessna Grand Caravan ou de l'hélicoptère MIL MI-8 dans l'horizon est porteuse d'espoir : " après Batsirai, j'étais désespérée de voir ma maison presque détruite et de me retrouver sans rien dans le ventre mais l'avion (UNHAS) est venu et nous avions par la suite pu avoir des vivres. Maintenant, bien que Freddy ait entièrement détruit notre case et que nous n'ayons rien pour acheter à manger, je suis confiante car je viens de voir l'appareil passer ".

Le PAM a besoin de cinq millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires croissants pendant la saison cyclonique actuelle et poursuivre ses opérations jusqu'à la fin de l'année.