Togo: Le Sud global devient une force vitale

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, est à Doha où il a participé mardi à la session ministérielle sur la coopération Sud-Sud.

Les 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie-Pacifique et Haïti participent au Qatar à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (LDC5).

Au cours des dernières décennies, la coopération Sud-Sud á gagné en ampleur et en portée, le Sud global devenant une force vitale dans le paysage économique mondial.

Le volume croissant de l'aide au développement et des flux financiers, le transfert de technologies et l'accès au marché en franchise de droits et de quotas que les pays du Sud offrent aux PMA ont contribué à la progression de ces derniers vers les ODD.

Les pays du Sud sont devenus d'importants partenaires de développement des PMA, en plus des pays donateurs traditionnels.

Entre-temps, la coopération Sud-Sud et triangulaire a fourni aux PMA des solutions innovantes pour relever certains de leurs défis en matière de développement.

Les PMA ont bénéficié de l'intégration régionale accélérée, des plateformes et des partenariats formés entre les PMA et entre les PMA et d'autres partenaires du Sud en termes de renforcement des capacités institutionnelles, de développement du capital humain, de promotion du savoir-faire technologique et de l'innovation.

La réunion ministérielle est une première étape pour forger de nouveaux partenariats et explorer des solutions concrètes, innovantes et réalisables à l'appui des résultats du Programme d'action de Doha, grâce à la participation multilatérale du Sud et des partenaires de développement.