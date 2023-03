Angola: Projet de la création d'emplois budgétisé à 300 millions de dollars

Luanda — Le projet d'accélération de la diversification économique et de création d'emplois, conçu par le Gouvernement angolais et la Banque Mondiale, est budgétisé à 300 millions de dollars, a déclaré ce mardi, le directeur national de l'environnement des affaires, Laércio Cândido.

Le projet, coordonné par le Ministère de l'Économie, vise, entre autres, à promouvoir la diversification économique de manière durable et géographiquement équilibrée, en dynamisant le secteur privé.

A travers le développement des corridors économiques, le responsable a indiqué que le programme serait mis en oeuvre à partir de cette année, dont la fin est prévue en 2029.

"La conception du projet est basée sur la littérature récente de la productivité et développement spatial, ainsi que sur les travaux analytiques et des exemples tirés d'autres opérations en Angola et en Afrique", selon la source.

A cet effet, il a souligné le démarrage aujourd'hui des travaux préliminaires de consultations publiques pour évaluer les éventuels impacts sociaux, économiques et environnementaux dudit projet.

Outre Luanda, d'autres programmes de consultation publique sont prévus, avec les parties intéressées par le projet, à savoir les départements ministériels sectoriels, les entreprises publiques, les associations professionnelles, les coopératives, ainsi que d'autres entités et organisations de la société civile des provinces telles que Benguela, Moxico , Huambo et Bié.

Bien que l'économie angolaise soit encore très dépendante des ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole, les diamants et le gaz naturel, ce projet offre une opportunité pour dynamiser les secteurs de l'agro-industrie, du commerce et des transports.

Le projet d'accélération de la diversification économique et création d'emplois est divisé en composantes, à savoir environnement propice au commerce et à l'investissement, la réglementation institutionnelle et l'investissement privé et commercial.

L'amélioration des infrastructures productives comme les plateformes logistiques ou les pôles industriels à des endroits spécifiques du corridor économique de Lobito, l'inclusion d'interventions pour élargir l'accès des entreprises au financement, ainsi que le respect des bonnes pratiques en matière environnementale et sociale, font partie de ce programme.