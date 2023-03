Sénégal: Macky Sall sur les assises nationales de l'Entreprenariat Féminin et de l'Autonomisation des Femmes - "C'est le signe d'une prise de conscience du secteur dans la résorption du chômage et de la pauvreté"

Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier, mardi 7 mars, la Journée internationale de la Femme et Assises nationales de l'entreprenariat féminin et de l'autonomisation des femmes.

"J'ai tenu à présider personnellement la cérémonie de restitution des conclusions de ces assises, pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent notre nation, ainsi que son développement, n'est plus à démontrer", a déclaré le Chef de l'Etat, devant un public venu nombreux. A l'en croire, la tenue des premières Assises nationales de l'entreprenariat féminin et de l'autonomisation des femmes est le "signe d'une prise de conscience des énormes atouts du secteur dans la résorption du chômage et de la pauvreté".

"Les conclusions et recommandations issues de ces assises, depuis les larges consultations régionales sous l'égide des Gouverneurs, démontrent la volonté d'engager les ruptures nécessaires et de mettre en place des réformes consensuelles et des projets susceptibles de renforcer la marche du Sénégal vers l'émergence. J'ai pris bonne note des mesures phares issues de vos assises et vous assure qu'elles feront l'objet d'un examen attentionné de la part de mon Gouvernement", a dit Macky Sall.

Et d'ajouter : "Qu'il s'agisse de l'accompagnement des femmes dans l'entreprenariat agricole ; de la généralisation des maisons de la Femme dans chaque département ; de l'élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ; et de la motivation des Badjiénou Gox, entre autres".

Selon Macky Sall, "favoriser l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles passe aussi par une formation professionnelle adaptée et l'émergence d'un entreprenariat actif, inclusif, durable et porteur de croissance". C'est ce qui a motivé, dira-t-il, "la mise en place de la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT). " L'enjeu reste la constitution d'un fichier national unique des bénéficiaires des formations et des financements afin d'optimiser les interventions et asseoir leur efficacité", a fait savoir le Chef de l'Etat.

Revenant sur la célébration de la Journée internationale de la Femme, le Chef de l'Etat dira : "Comme nous y invite le thème international de la journée de cette année, "Pour un monde digital inclusif : l'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes", nous devons porter la réflexion et l'action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d'autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés". Poursuivant son propos, il ajoute : "Cette exigence de changement de rythme s'impose pour l'avènement d'une Planète 50-50 et l'atteinte des Objectifs de Développement Durable. La transformation qualitative vers des sociétés suffisamment inclusives, passe nécessairement par une vision globale et une démarche holistique".