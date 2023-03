Afrique de l'Ouest: Elim CAN 2023 - 29 Léopards retenus pour affronter la Mauritanie

Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé ce mercredi sa liste finale de 29 Léopards retenus pour affronter la Mauritanie les 24 et 28 mars prochains à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Les cadres tels que Chancel Mbemba (OM), Gaël Kakuta (Amiens) et Cédric Bakambu (Olympiakos) font bel et bien partie de la liste.Le latéral gauche et désormais ex-international belge Joris Kayembe (Charleroi), le milieu offensif William Balikwisha (Standard), né en Belgique, plus les attaquants Aldo Kalulu (Sochaux) et Gaëtan Laura (Samsunspor, ex-Paris FC), tous deux nés en France sont les nouveaux venus. L'ancien buteur de Vita Club, Fiston Mayele Kalala, désormais sociétaire de Young Africans en Tanzanie, complète cette liste.