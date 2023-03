Afrique Centrale: Prépa CAN U17 / Serge Mimpo / Coach adjoint Cameroun - " Le Sénégal est une très bonne équipe "

Opposée au Sénégal en amical, la sélection cadette du Cameroun a perdu deux fois. Face à la presse au sortir de la seconde défaite, le sélectionneur adjoint des Lionceaux Indomptables a fait part de ses impressions.

En effet, après la défaite subie à Toubab Dialaw (1-0) samedi dernier, Les lionceaux indomptables du Cameroun se sont encore inclinés contre les Lionceaux du Sénégal ce mardi (3-2) au stade Lat Dior. Ces matchs rentrent dans le cadre des préparatifs de la CAN U17 qui aura lieu du 29 avril au 13 mai 2023 en Algérie.

" Après quand on joue au football, il y a généralement un vainqueur et un vaincu. Le Sénégal est une très bonne équipe et les joueurs ont un bon positionnement sur le terrain. Il y a eu une petite erreur de notre gardien mais je ne lui en veux pas. Le Sénégal a gagné c'est comme ça, la prochaine fois on fera des efforts pour gagner la rencontre. C'était un plaisir de jouer contre le Sénégal qui est favori pour la CAN.

Le premier match on est arrivé à 2h du matin et le second match on a joué à 16 heures et il faisait chaud donc c'était compliqué. C'était un match où il fallait voir les gars et on les a vus. Mais le Sénégal a été bon. C'est vrai qu'on a vu deux facettes de cette équipe. En première période j'ai essayé de mettre les nouveaux qui ne se connaissent pas vraiment et en deuxième mi-temps on a fait jouer les titulaires. C'est pourquoi on a comme l'impression d'avoir vu deux visages du Cameroun. Mais on a vu ce que chacun pouvait apporter ", a laissé entendre le technicien camerounais dans des propos recueillis par wiwsport.