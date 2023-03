Ile Maurice: Bruneau Laurette et Sherry Singh - One Moris, two men...

L'ancien CEO de Mauritius Telecom et l'activiste récemment libéré sous caution ont réuni la presse hier pour annoncer leur partenariat et "co-leadership" de la plateforme créée par le premier. Ils ont dit leur volonté d'occuper le terrain face au gouvernement.

Ce n'est guère une surprise. L'activiste Bruneau Laurette rejoint One Moris, la plateforme créée par Sherry Singh, l'ancien Chief Executive Officer (CEO) de Maurtius Telecom (MT) et ancien bras droit de Pravind Jugnauth. La présentation a été faite lors d'une conférence de presse à Port- Louis, hier. "Nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés un grand patriote qui reste debout contre l'oppression et le trafic de drogue de drogue. Il a sacrifié sa vie", a fait valoir le fondateur de One Moris en présentant Bruneau Laurette.

L'activiste a rappelé l'historique de son combat en commençant par la période où il défendait les squatteurs dont les logements de fortune avaient été démolis pendant le confinement. "J'ai réalisé que si je n'ai pas une équipe avec moi pour reconstruire ce pays, rien ne va changer. Je connais Sherry. Il est difficile de s'afficher aux côtés de Bruneau Laurette à cause de l'oppression, mais Sherry l'a fait. C'est ce genre de personne dont j'ai besoin dans mon combat", a-t-il déclaré, en insistant sur le fait que c'est par conviction qu'il a rejoint cette plateforme, pour des raisons politiques. Il invite ceux qui ont toujours été à ses côtés ainsi que la population à rejoindre le groupe.

Après cette présentation, Sherry Singh a annoncé que Laurette et lui seront désormais sur le terrain avec des "soldats" qui veulent bâtir une nouvelle île Maurice. Les deux hommes ont ensuite répondu aux questions de la presse. Sherry Singh a martelé que son acolyte et lui marcheront côte à côte et qu'ils seront leader et co-leader, ensemble. "Nous allons préparer un programme qui sera présenté à la population. Si elle veut qu'on se retire, on le fera. Au cas contraire, nous continuerons", a ajouté l'ancien CEO de MT.

"Je crois dans la justice"

Bruneau Laurette est ensuite revenu sur sa libération et les commentaires qui ont suivi. "Oui, il y a une épée de Damoclès, mais elle n'est pas sur ma tête. Je suis innocent. Je crois dans la justice. Cette épée est sur la tête de la mafia. Il y a certaines personnes dont les racines sont quelque part, mais leurs tentacules vont ailleurs", a-t-il philosophé.

Bruneau Laurette est revenu sur le communiqué du patron de la police, Anil Kumar Dip, parlant d'"evil precedent", une expression utilisée par Pravind Jugnauth par la suite. "C'est deux personnes sont mal placées pour faire ce commentaire. Dir zot get dévan zot laport avan. Il y a deux institutions qui sont en guerre. Il y en a une qui a pu garder son indépendance et l'autre qui est sous la mainmise du gouvernement. C'est justement cette lutte que nous menons pour que cette institution demeure indépendante."

Après cette "unification" entre Bruneau Laurette et Sherry Singh, nous avons sollicité plusieurs dirigeants politiques pour une réaction ; tous nous ont fait comprendre qu'ils feront des commentaires à ce sujet plus tard.