Ile Maurice: Pension de vieillesse gelée - L'ancien Ministre Eliézer François réclame Rs 243 000 à la Sécurité Sociale

L'ancien ministre du Logement, Eliézer François, est dans l'angoisse. Sa pension de vieillesse a été gelée depuis mai 2020. Âgé aujourd'hui de 87 ans, il doit avoir recours à la justice pour toucher sa retraite. Par l'entremise de son avoué, Me Rajendra Appa Jala, il a fait servir une mise en demeure à l'État, représenté par l'Attorney General, Me Maneesh Gobin, et le secrétaire permanent du ministère de la Sécurité sociale. Il leur réclame la somme de Rs 243 000, qui représente la pension impayée jusqu'ici.

Eliézer François soutient être un résident permanent de Maurice. Il précise avoir quitté le pays le 3 mars 2020 pour l'Australie pour rendre visite à sa belle-mère très souffrante. Il était supposé rentrer à Maurice le 24 mai 2020. À cause de la pandémie de Covid-19 et le fait que toutes les frontières étaient fermées, il n'a pu regagner le pays. Finalement, l'ancien ministre du Logement rentre au pays le 29 septembre 2020, après avoir acheté un billet d'Emirates Airlines.

Il a ensuite pris contact avec la Sécurité sociale et on l'a informé, à sa grande surprise, que sa pension de vieillesse n'avait pas été créditée sur son compte bancaire. Il indique dans son document juridique que la Sécurité sociale lui a adressé une lettre, en date du 6 janvier 2023, l'informant que son travel history au Passeport and Immigration Office a révélé qu'il a voyagé à l'étranger et ne réside plus à Maurice.

Mais il affirme être un résident permanent de Maurice et possède une propriété située à Villa Champville à la route Royale, à Péreybère, depuis 2007. Il dit avoir adressé deux lettres en date du 26 janvier 2023 et du 7 février 2023 à la Sécurité sociale pour lui demander de verser la somme qui lui est due, soit Rs 243 000. Sa requête est tombée dans l'oreille de sourds. D'où sa décision de se tourner vers la justice.