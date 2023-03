Afrique: Golden Bat Night Trail - Liraud Flore et Antoinette Milazar en vainqueurs

La saison 2023 démarre sur les chapeaux de roues pour Liraud Flore et Antoinette Milazar, vainqueurs, le samedi 4 mars dernier, du Golden Bat Night Trail International, deuxième épreuve de la RodTrail Association (RTA) après le trail Sanpei (fin janvier). Le premier nommé a bouclé les 17 km au menu en 01:19:45, devançant dans l'ordre Patrice Chan Seem (01:20:26) et Damien Ravina (01:22:54).

Chez les dames, la toujours verte Antoinette Milazar (49 ans) s'est distinguée en s'adjugeant le titre avec un chrono de 01:35:42, devançant dans l'ordre Anne Marie John (01:36:21) et Marie Roselina Thérèse (02:02:40). Antoinette Milazar et Anne Marie John prennent les sixième et septième places au scratch.

Dans le format court (11km), la palme est revenue à Matthew Edouard qui a survolé l'épreuve en 43:42. Il devance Jameson Gaspard (48 :57) et Jean Franno Augustin (51:53). Chez les féminines, Merlanedy Castel Gentil, fidèle à elle-même, l'emporte en 1:02:06 devant Achilanne François (1:06:37) et Lesley Anne Legentil (1:11:23).

Le Golden Bat Night Trail a tenu éveillés les habitants de Port-Mathurin durant cette fête du sport rythmée par l'avancée des frontales. Le trail séduit autant de jour que de nuit. Et cette édition-là avait finalement réuni 390 athlètes (dans les deux courses) au stade Jean Daniel André à Camp-du-Roi (alors que plus de 500 participants avaient été inscrits). Le format long avait accueilli vingt-quatre traileurs.

Pour ces derniers, 2023 sera une année peu ordinaire car les meilleurs seront appelés à disputer plusieurs échéances internationales dont les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) en août prochain à Madagascar. Le trail fera, en effet, son baptême du feu à ces Jeux indianocéaniques dont ce sera la onzième édition.

Et justement, Liraud Flore, vainqueur de cette édition du Golden Bat Night Trail International, estime que les JIOI seront l'événement phare à ne pas rater cette année. "Nous avons déjà axé toute notre préparation sur les JIOI. Chaque course que nous allons faire ici à Rodrigues sera une occasion pour nous de nous jauger. Elle nous servira de baromètre en attendant le jour J. Mais avant cela, il y aura une étape importante le 26 mars, le Trail Fauvette long de 25 km. C'est au cours de cette course que nous serons appelés à faire les minima (2:36:00). Par la suite nous aurons une autre course de sélection à Maurice en avril lors du Raid Aventure. C'est à l'issue de l'étape mauricienne que sera constituée l'équipe qui représentera le pays aux JIOI de Madagascar", explique Liraud Flore.

Les traileurs de Rodrigues, dont un groupe est placé sous la supervision du coach Denis Laurent, bénéficient du soutien du Morpho Gym avec le concours d'Elvino Pierre-Louis, ancien athlète de renom. "Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté et maximiser notre préparation. Patrice Chan Seem, Damien Ravina, Brian Fils François, Anne Marie John, Marie Merlanedy Gentil, Marie Achilane François seront aussi à suivre lors du Trail Fauvette."

Quant à Antoinette Milazar, qui est l'une des spécialistes des courses de fond (plus précisément le semi-marathon/marathon), elle pourrait aussi être de la partie. Si elle n'est pas sélectionnée dans l'équipe d'athlétisme, Antoinette Milazar pourrait intégrer celle du trail si elle réalise les minima. "Pour l'heure, je ne sais pas vraiment de quoi sera fait l'avenir. Attendons voir. Mais moi je continue à courir car c'est ma passion de toujours", dira celle qui avait remporté la médaille d'or aux JIOI de la Réunion en 2015 lors du semi-marathon et médaillée d'argent au 10000m à Maurice aux JIOI de 2019.

Lesley Anne Legentil... une étoile montante

Elle sera à suivre dans quelques années encore. Elle, c'est Lesley Anne Legentil. Elle a terminé sur la troisième marche du podium chez les dames sur le format court (11 km) avec un chrono de 01:11:23. Lesley Anne accuse cependant un peu plus de huit minutes de retard sur la vainqueure Marie Merlanedy Gentil (01:02:06).

Mais, cela importe peu. Car pour la jeune fille de 19 ans, le Golden Bat Night Trail International était son tout premier trail. Elle s'est lancée tout récemment sur les courses de demi-fond. "Cela fait deux ans que j'ai commencé l'athlétisme. Et là, j'ai voulu essayer le trail pour voir où je me situe. Ce fut une très belle expérience. Cette troisième place, je ne m'y attendais pas. Ce fut une surprise pour moi", avoue Lesley Anne Legentil.

Cette dernière et sa partenaire d'entraînement, Florineda Manan (18 ans), espèrent poursuivre sur leur lancée. D'ailleurs, leur coach, Dimitri Serge, ne tarit pas d'éloges sur ses poulains. "Ce sont deux jeunes qui ont de l'ambition. Elles sont très motivées et veulent aller encore plus loin. Il faut préciser que Florineda Manan a débuté il y a à peine deux mois et elle a pris la deuxième place dans la catégorie 16-22 ans du Golden Bat Night Trail International. C'est quand même très impressionnant", analyse le coach.

Les résultats

17 km

Rang Dos Nom Temps Cat/Rg Gender/Rg

1 909 Liraud FLORE 01:19:45 Senior 1 Male 1

2 900 Patrice CHAN SEEM 01:20:26 Sensei 1 Male 2

3 920 Damien RAVINA 01:22:54 Senior 2 Male 3

4 914 Rickinson EDOUARD 01:29:54 Senior 3 Male 4

5 915 Silain FLORE 01:31:58 Sensei 2 Male 5

6 916 Antoinette MILAZAR 01:35:42 Sensei 1 Female 1

7 901 Anne Marie JOHN 01:36:21 Senior 1 Female 2

8 922 Joseph Andre EMILIEN 01:36:54 Sensei 3 Male 6

9 933 Jean Hugues BEGUE 01:37:20 Senior 4 Male 7

10 929 Jean Paul SPEVILLE 01:45:52 Senior 5 Male 8

11 908 Jean Jesley FLORE 01:48:41 Senior 6 Male 9

12 927 Jean Joasman STE MARIE 01:50:10 Senior 7 Male 10

13 911 Clydes JEAN 01:51:12 Masters 1 Male 11

14 912 Yohan TELCIDE 01:52:14 Senior 8 Male 12

15 925 Joseph Marcus RAVINA 01:53:43 Chrysalide 1 Male 13

16 919 Jean David ISMAEL 01:55:02 Senior 9 Male 14

17 946 Thierry BEGUE 01:57:06 Masters 2 Male 15

18 930 Aman HORTENSE 02:02:13 Sensei 4 Male 16

19 918 Neil Ferdinand PERRINE 02:02:32 Chrysalide 2 Male 17

20 910 Marie Roselina THERESE 02:02:40 Sensei 2 Female 3

21 960 Max Stephenson RABOUDE 02:12:57 Masters 3 Male 18

22 954 Jean Margeot SPEVILLE 02:21:41 Sensei 5 Male 19

23 906 Georgette LOUIS 02:33:25 Sensei 3 Female 4

24 903 Marie Diana LAURENT 02:35:04 Sensei 4 Female 5

11 km

1 239 Matthew EDOUARD 00:43:42 Chrysalide 1 Male 1

2 309 Jameson GASPARD 00:48:57 Senior 1 Male 2

3 129 Jean Franno AUGUSTIN 00:51:53 Chrysalide 2 Male 3

4 426 Jameson MARIANNE 00:52:13 Senior 2 Male 4

5 254 Richard EMILIEN 00:53:21 Senior 3 Male 5

6 501 Jean Alix MILAZARRE 00:54:04 Senior 4 Male 6

7 250 Gilbert BAUDOIN 00:54:27 Senior 5 Male 7

8 533 Chris Alexandre ROUSSETY 00:55:44 Senior 6 Male 8

9 624 Jean Charles COLLET 00:57:33 Senior 7 Male 9

10 246 Gonzague EMILIEN 00:59:48 Sensei 1 Male 10

11 626 Jean Kenny CASIMIR 01:00:08 Sensei 2 Male 11

12 637 John Kersley LISETTE 01:00:33 Senior 8 Male 12

13 289 Francisco FLORE 01:00:36 Masters 1 Male 13

14 333 Jean Norbert R ROUSSETY 01:00:49 Masters 2 Male 14

15 312 Michael ALLET 01:01:00 Sensei 3 Male 15

16 483 Jules Bernard PIERRE LOUIS 01:01:53 Senior 9 Male 16

17 540 Jean Bruno SMITH 01:01:56 Senior 10 Male 17

18 615 Marie Merlanedy C GENTIL 01:02:06 Senior 1 Female 1

19 622 Joseph L De Gonsaque ANDRE 01:02:26 Sensei 4 Male 18

20 203 Christopher S HORTENSE 01:03:12 Senior 11 Male 19

21 310 Judex COLIN 01:03:39 Masters 3 Male 20

22 619 Varnesh SOOKNA 01:05:06 Senior 12 Male 21

23 313 Jean Ricardo MEUNIER 01:05:22 Sensei 5 Male 22

24 287 Espana FLORE 01:05:54 Senior 13 Male 23

25 216 Marie Achilane FRANCOIS 01:06:37 Senior 2 Female 2

26 451 Laurent MONERET 01:06:40 Senior 14 Male 24

27 402 John LEOPOLD 01:07:13 Senior 15 Male 25

28 570 Vincent TOOFANY 01:07:28 Senior 16 Male 26

29 161 Jean Wensley BEGUE 01:07:31 Senior 17 Male 27

30 248 Jean Jacques EMILIEN 01:08:49 Sensei 6 Male 28

31 217 Constant Jean WINSLEY 01:08:52 Chrysalide 3 Male 29

32 519 Jean Pierre RIVIERE 01:09:18 Masters 4 Male 30

33 118 Frederic ALLAS 01:09:45 Senior 18 Male 31

34 505 Joseph Francet RAPHAEL 01:09:55 Sensei 7 Male 32

35 659 Stephen VOLBERT 01:10:44 Senior 19 Male 33

36 660 John Why COLLET 01:11:02 Senior 20 Male 34

37 643 Lesley Anne LEGENTIL 01:11:23 Chrysalide 1 Female 3

38 382 Georges LAPIERRE 01:11:30 Masters 5 Male 35

39 463 Joseph Andy PERRINE 01:11:44 Senior 21 Male 36

40 145 Julien Norbert BAPTISTE 01:12:51 Senior 22 Male 37

41 618 Jean Ramanaud LOUIS 01:13:59 Senior 23 Male 38

42 157 Gilbert BEGUE 01:14:03 Senior 24 Male 39

43 500 Yves Franstz PRUDENCE 01:14:47 Chrysalide 4 Male 40

44 444 Jonathan BAPTISTE 01:15:15 Senior 25 Male 41

45 641 Jean Baptiste Fills COLLET 01:15:21 Senior 26 Male 42

46 481 Henri Noel PIERRE LOUIS 01:15:27 Senior 27 Male 43

47 647 Florineda MANAN 01:15:40 Chrysalide 2 Female 4

48 666 Michael Gary COLLARD 01:15:45 Sensei 8 Male 44

49 452 Marie Aimee MONTALENT 01:16:09 Senior 3 Female 5

50 405 Jean Baptiste COLLET 01:16:23 Masters 6 Male 45