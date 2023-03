Madagascar: 11es Jeux des Iles - La France prête à accompagner Madagascar

Des athlètes se perfectionneront en France dans le cadre de la préparation des 11es Jeux des Iles à domicile.

La préparation sérieuse de l'organisation et de la participation malgache aux 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien du 23 août au 3 septembre 2023 est le mot d'ordre du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja André Resampa. Après la présentation en conseil des ministres des axes de préparation, le travail continue du côté d'Ambohijatovo. Le numéro un du sport malgache, Haja Resampa a reçu dans son bureau, hier,l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois. " Madagascar est déjà orientée dans la préparation des jeux des îles.

Le CIJ nous a fait confiance pour la préparation de la réunion technique. L'envoi de la deuxième vague des athlètes pour une préparation à l'étranger est en cours. Les travaux de rénovation des infrastructures respecteront les délais. Les yeux du monde se tourneront vers nous et j'appelle toutes les fédérations sportives à réunir leurs forces pour la réussite de ces jeux. Je remercie la France pour son soutien et le sérieux de la coopération entre les deux pays ", a déclaré Haja Resampa.Un des partenaires du sport et de la jeunesse malgache, la France, reste toujours disponible à appuyer la Grande Ile.

Accompagnement

" La France et Madagascar organiseront prochainement de grands événements sportifs : la Coupe du monde de rugby à XV en septembre 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris l'année prochaine. Pour Madagascar, le pays organisera les JIOI aux mois d'août et septembre. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire ", a fait savoir le diplomate français. Des athlètes se perfectionneront en France. " Des sportifs viendront se former en France. La France affiche sa totale disponibilité pour accompagner les sportifs malgaches ", continue Arnaud Guillois.

Un des projets qui tenait à coeur les deux parties concerne le handisport. Ce projet permettra de mettre en lumière cette discipline et de sensibiliser la population sur la problématique du handicap et surtout de favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive pour les populations en situation de handicap et de favoriser l'émergence d'une filière entrepreneuriale de production de matériel handisport. Plusieurs projets ont été soutenus par la France à travers la collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des Sports avec le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France. Parmi les projets phares, le rugby : " Réduire les inégalités homme-femme par le Rugby, vecteur de la promotion du genre et de développement à Madagascar ".

L'objectif est de faire du sport un moyen d'éducation et de développement humain et à travers lequel transmettre des valeurs, des compétences techniques et des habitudes et des comportements pour obtenir non seulement des performances sportives, mais également la performance sociale, la parité 70 pour cent femme et 30 pour cent homme est respectée. Il y a aussi le Brevet d'Aptitude à l'éducation et le développement au sport. Avant, le problème de visa pour les sportifs était récurrent, mais depuis 2013, le Consulat Général de France travaille conjointement avec la Direction Générale des sports. Aucun incident n'a été constaté pour les délégations sportives et surtout par rapport à la clandestinité à travers le sport.