Afrique: Concert - Les ' Young star ' au Palais des Sports

Il est temps de sortir du confort et de la facilité des réseaux et s'attaquer à une vraie scène de la capitale pour Mr Sayda, Wada & Yoongs, Lion Hill et Madmax le 12 mars au Palais des Sports Mahamasina à partir de 14h30.

L'évènement est intitulé, " Young star unity ", soit l'unité des jeunes vedettes. Le moment est donc venu pour ces stars incontestées des réseaux sociaux - à eux quatre ils rassemblent plus de 2 500 000 millions de " likes " - d'entrer dans la cour des grands.

Entre le Mr Sayda, à la verve facile, les phénomènes 2.0 Wada & Yoongs, Lion Hill et Mad Max ont déjà de l'avance. Ces deux derniers ont aligné les tubes bien avant le succès des " Tsangory mivadika " ou " Allo ".

Ce que vont réaliser ces autres formations et artistes servira aussi de test pour cette musique qui offusque parfois la bienséance populaire et intrigue la vieille école. Des modèles pour les ados des lycées et les jeunes filles des cours de récré.