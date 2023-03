Madagascar: Célébration du 8 mars - Forte mobilisation pour le ' diabe ho an'ny vehivavy '

Le " diabe ho an'ny vehivavy " qui s'est tenu au gymnase d'Ankorondrano jusqu'au stade d'Alarobia a drainé une foule immense hier. Le grand défilé avec la participation des femmes issues des 23 régions sera le bouquet final de la célébration de la journée internationale des femmes qui se tient ce jour au Kianja Barea.

La solidarité de la gent féminine sur le devant de la scène. Des milliers de femmes ont répondu à l'appel du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) et l'association Fitia hier pour le " diabe ho an'ny vehivavy ".C'est la Première Dame Mialy Rajoelina elle-même qui s'est placée en tête de file pour mener cette grande marche à pied. A ses côtés on a également pu apercevoir la ministre de la Population, Princia Soafilira , la ministre de l'Education Marie Michelle Sahondrarimalala et la ministre de l'Environnement Vina Marie-Orléa.

La joie se lisait sur le visage des participantes à ce " diabe " qui ont toutes achevé le parcours depuis le gymnase couvert d'Ankorondrano jusqu'au stade d'Alarobia où se tenait la séance de " zumba " gratuite. " Je suis une femme au foyer et j'habite tout près d'ici. Cet évènement m'a permis de faire des rencontres avec des femmes issues de diverses associations. Désormais, je vais m'intégrer dans l'une d'entre elles pour s'ouvrir aux autres et de s'épanouir ", témoigne Sandra Ravoniarison , une mère de famille. Ce " diabe " a vu la participation des associations féminines issues des 23 régions, des institutions, de la société civile ainsi que bien d'autres encore.

Droits. C'est à travers ce " diabe ho an'ny vehivavy " que les femmes ont pu démontrer leur force et leur solidarité. Nombreux encore sont nos droits qui sont encore bafoués mais nous sommes plus que jamais prêtes à les revendiquer, selon Havanirina Jolcette Emilienne, directeur de la promotion de la femme et du genre auprès de MPPSPF. " Parmi eux, il y a les droits sexuels et reproductifs. De nombreuses femmes ne peuvent pas encore accéder à la planification familiale bien qu'elles souhaitent utiliser des méthodes contraceptives. Certaines filles sont aussi privées d'éducation à cause des us et coutumes. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres mais nous sommes prêtes à placer la barre très haut ", a-t-elle souligné.

Ce jour se tient au stade Barea le grand défilé des femmes issues des 23 régions. L'ouverture du portail pour le grand public est prévue à 6h si le défilé débute à 9h suivi des séries de discours des officiels. Des artistes de renom animeront également la scène. L'après-midi d'hier a été marqué par l'inauguration de l' " UNanovation Room ", la salle d'innovation, est un espace créé au bureau de UNFPA Madagascar où les jeunes pourront se rendre pour développer des projets innovants liés au mandat de UNFPA et à l'avancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) à Madagascar en présence de la Première Dame. L'artist'tsika au jardin d'Ambohijatovo et le " ti'arts " au kianja Analamaintso ont également marqué la journée d'hier.