Ile Maurice: Saga Franklin - Mithun et Mike Gregory Pattee volent la vedette

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) a mis les bouchées doubles dans le cadre de l'affaire Franklin, hier.

Les officiers ont procédé à la saisie d'une BMW 640i Grand Coupé de 3000 cc, valant Rs 875 000, - appartenant à Shaan Choolun - alias Mithun - le propriétaire du ranch situé à quelques pas de Grand-Bassin. Ils ont également interrogé puis arrêté Mike Gregory Pattee, 26 ans, qui s'était volontairement rendu à la commission anticorruption pour donner sa version des faits avec son avocat Me Narwin Ramdass. Le responsable du département de la conservation des forêts au ministère de l'Agro-industrie, Poojanraj Khurun, qui, lui, devait apporter des éclaircissements sur le ranch situé sur les terres de l'État et les papiers du bail - qui sont en règle -, a aussi été entendu.

Il se trouve que la BMW figurait parmi les véhicules sur lesquels les enquêteurs voulaient mettre la main dans cette tentaculaire affaire. Deux camions sont aussi dans leur viseur. En attendant, hier, deux armes à feu appartenant à Mithun ont été saisies puis envoyées à l'armurerie de la police aux Casernes centrales. C'est à travers des billets de concert, alors qu'il coopérait avec Franklin pour l'organisation de soirées sélects, que le lien entre les deux hommes a pu être établi.

Quant au volet de l'enquête concernant le terrain à bail de 350 arpents situé non loin de Grand-Bassin, les officiers de l'ICAC ont fait appel au responsable du département de la conservation des forêts pour comprendre comment ce terrain a été loué à bail et si les papiers sont en règles.

Après sa sortie, Poojanraj Khurun a laissé entendre qu'il s'abstiendrait de tout commentaire car un communiqué du ministère de l'Agro-industrie a déjà été émis le 6 mars, dans lequel il est mentionné que Franklin n'est pas et n'a jamais été détenteur d'un bail quelconque en ce qui concerne les terres de l'État tombant sous la tutelle des services des bois et forêts. Il a aussi ajouté que le ministère coopère avec l'ICAC.

"Oceania"

Par ailleurs, Mike Gregory Pattee a été arrêté et une charge provisoire de blanchiment sera logée contre lui en cour de Pamplemousses, ce mercredi 8 mars, selon son homme de loi. Me Narwin Ramdass explique que l'enquête n'est pas encore terminée et ce n'est que le début. "Les questions des enquêteurs étaient axées sur certaines accusations concernant des biens de mon client. Comme c'est un bien qui a été acquis dans le Nord, il comparaîtra en cour de Pamplemousses. Mon client a pleinement coopéré avec l'ICAC en produisant des documents. Il y aura des vérifications et mon client est convaincu que tous ses papiers sont en règle."

Il nous revient que parmi les biens de Mike Gregory Pattee, on compte un hors-bord, l'Oceania, qu'il avait acheté dans le Nord ; celui-ci se trouverait à La Réunion. Le suspect a expliqué que ce bateau lui aurait coûté moins d'un million mais les officiers de l'ICAC estiment que la valeur est bien plus conséquente. Ils ont interrogé Mike Gregory Pattee sur la provenance de son argent et n'ont pas été satisfaits par la réponse donnée par celui-ci, car l'enquête a révélé que c'est à travers des procédés illégaux qu'il a obtenu la somme requise pour acheter le hors-bord. Par ailleurs, les enquêteurs comptent également mettre la main sur sa BMW qui avait été impliquée dans un accident en novembre dernier, à Camp-de-Masque. Des feuilles de gandia avaient été retrouvées par la police dans le véhicule ce jour-là.

Cela fait un moment déjà que l'ICAC est à la recherche de Mike Gregory Pattee. Finalement, il est apparu au triangle du Réduit hier de son plein gré, comme promis par son avocat. Les enquêteurs veulent établir les liens entre Franklin et lui. À ce stade de l'enquête, son avocat a tenu à dire son client n'a pas encore été interrogé sur ce fait précis.

Rappelons que le nom de Mike Gregory Pattee est revenu en boucle lors de l'entrevue de Bruneau Laurette lors de son interview le soir où il a été relâché sous caution. Il avait mentionné la complicité entre Mike Gregory et Franklin.