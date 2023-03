Ile Maurice: Pravind Jugnauth - Mafia, victoire 7-0 et 'feel-good factor'

Le Premier ministre se trouvait à Pierrefonds hier afin d'inaugurer les travaux de la phase II de La Vigie-La Brasserie Beaux- Songes Link Road. Pravind Jugnauth a souligné que ce gros projet "ki pé kout boukou kas" facilitera la vie des usagers de la route car certaines régions sont saturées.

Ce projet du gouvernement, qui vise à connecter l'Est et l'Ouest, reliera Henrietta, Holyrood et Pierrefonds. La nouvelle route connectera également celle de Palma et la Phoenix- Beau-Songes Road. C'est le constructeur chinois Beijing Construction Engineering Group Ltd qui a décroché le contrat pour Rs 1,34 milliard, incluant la taxe. Cette phase s'achèvera en octobre 2024.

Une troisième phase sera greffée au projet. Il s'agit du Flic-en-Flac Bypass. À terme, cette nouvelle route avec les trois phases, sera dotée d'une voie cyclable. Le chef du gouvernement s'est également prêté au jeu de questions-réponses de la presse pour un survol des thèmes brûlants de l'actualité. Lutte contre la drogue, inondations, élections générales et municipales, nouvelle carte d'identité... Pravind Jugnauth n'a pas esquivé les questions cette fois. Ci-dessous les points saillants abordés.

Shocking...

"Nous menons un combat inlassable contre les trafiquants de drogue (...) De la drogue, par milliards, est saisie. (...) Pour moi, personne ne possède l'immunité, même pas un politicien. Chacun doit respecter la loi. Lorsque quelqu'un est arrêté avec autant de drogue, la loi n'est pas appliquée comme il se doit (...) Je trouve choquant que certaines décisions prises récemment, au lieu de combattre la mafia, sont en train de l'aider."

Victoire 7-0

"Depuis le premier jour, j'ai toujours dit que je suis confiant. Mais l'adversaire a déjà commencé à jubiler (...) Je fais confiance à la cour, surtout au Privy Council. Nou ava get rézilta. (...) Navin Ramgoolam dit que les élections ont été truquées et qu'il a des preuves, mais il n'a pas le courage d'aller devant une cour de justice pour les déposer ? Ki kalité poltron, démagog ou été? (...) Éna inn vinn déklar viktwar avan ki match la zwé. Bizin fer bien atansion ou déklar viktwar apré 7-0 enn kou."

Jusqu'au bout du mandat

"Mo PM sa péi-la mo pa kapav exprim mo lopinion non? Kan mo exprim mo lopinion nou dan kanpagn élektoral? (...) On vient dire qu'à cause du procès au Privy Council, il y aura des élections (...) C'est à ma discrétion de décider de la date des élections. J'ai dit que nous allons terminer notre mandat de cinq ans (...) Ma priorité, c'est de relever économiquement le pays. Les élections viendront. Le peuple décidera, pas Pravind Jugnauth. C'est le peuple qui décidera dans quelle direction il ira."

Guinness

"Les usagers de la route n'ont-ils pas leur part de responsabilité ? (...) Certains ne savent-ils pas qu'il ne faut pas prendre le volant si on a consommé de l'alcool, surtout de la Guinness ? (...) Même les piétons ont leur part de responsabilité sur la route. Nous devons respecter le Code de la route, la loi."

Drains et changement climatique

"Le programme de construction de drains se poursuit (...) Cela prend du temps pour concevoir les spécificités des drains, l'appel d'offres, etc. (...) Nous faisons face au changement climatique. Nous avons beaucoup de pluies en très peu de temps (...) Dans plusieurs régions où nous avons investi de grosses sommes d'argent pour la construction de drains, cela a apporté des résultats."

Satisfait

"L'ICAC est une institution qui fonctionne de manière indépendante. Mo satisfé kan mo trouv ban aksion ki pé pran."

"Nou ava gété"

"Des allégations basées sur quoi ? Il dit qu'il m'a envoyé les documents. Je n'ai rien vu (...) Avez-vous vu les preuves ? Elle est où la maldonne ? Mo ousi mo pé fouy inpé plis ladan. D'ailleurs, j'ai demandé certaines informations. Nou ava gété. Kan mo tann kitsoz, mem alégasion 'farfelues', mo touzour rasamblé bann informasion (...) Une enquête veut dire rassembler des informations pour voir la véracité des allégations. Mo pa al kestionn bann témwin, pran statement."

"Feel-good factor"

"Bien sûr qu'il y a un feel-good factor. Malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Il y a un problème d'inflation. Les prix des commodités ont augmenté. La plupart de nos denrées alimentaires sont importées (...) Le gouvernement fait un effort pour des subventions sur le riz, la farine et le gaz ménager. Nous avons fait un effort spécial pour l'huile comestible, le lait et les grains secs. Ou koné komié miliar pé dépansé? Nous voulons soutenir les plus vulnérables pour qu'ils aient accès aux produits de base."