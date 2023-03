Ile Maurice: Réunion MTC-MTCSL / Employés - 'Dan sa lager parmi gro-la, ti travayer ki péyé'

L'heure est à l'inventaire. Le sort des employés bientôt remerciés par la MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL) a été à l'ordre du jour de la réunion entre la MTCSL, le Mauritius Turf Club (MTC) et les employés. Déception dans le camp des travailleurs. C'est ce qui ressort de la réunion, même si le salaire de mars a été garanti, ainsi que la pension payable.

La résolution en faveur de la liquidation se fera ultérieurement. C'est à partir de là que le processus de dissolution de la MTCSL sera enclenché. Si le président du MTC, Gavin Glover, a, à plusieurs reprises, garanti le salaire des employés pour le mois de mars, la suite devrait être problématique pour la bonne centaine d'employés qui n'ont pas encore trouvé où rebondir. "Un drame humain s'annonce", regrette un administrateur du MTC.

"Dan sa lager parmi gro la, ti travayer ki péyé", a résumé un employé ayant assisté à la réunion d'hier. Pour cet homme, le salaire de mars et la pension ne "sont pas suffisants pour le travail d'une vie". "Mo éna 50 an! Ki pansion mo pou gagné? Dipin diber! Apré ki sannla pou al rod anplway mwa? Mo konn zis fer séki mo ti pé fer MTCSL", a-t-il ajouté.

Un autre dira : "Pé koz zis pansion. Nou'nn fini konpran péna kas pou pey enn ti konpansasion." Les rumeurs, quoiqu'infondées, font état d'un Trust Fund que le MTC songerait à débourser pour le paiement de la pension. Faute de quoi, les liquidateurs auront du pain sur la planche. À ce jour, aucune offre sérieuse n'a été faite pour les infrastructures du MTC à Floréal. Quant à la MTCSL, elle n'a tout simplement plus d'argent.

D'autres, à l'instar d'un employé qui compte une dizaine d'années de service, trouvent, malgré les explications du président du MTC et celles de la Chairperson de la MTCSL, Anne Sophie Julienne, et son CEO, Stéphane de Chalain, que "nous ne sommes pas plus avancés depuis vendredi".

Réunion tripartite ?

L'absence de lettre officielle de la MTCSL et encore moins de décision au sujet de qui va rester et qui va partir "pé tro gard nou dan sispans". "Bizin koné ki pou fer..." a déclaré un autre employé. Justement, les rumeurs courent à l'effet que quelques employés seront repris par le MTC après la fermeture de la MTCSL pour continuer à faire opérer le club qui devrait demeurer ouvert aux membres lors des séances d'entraînement et des courses organisées par People's Turf PLC (PTP).

Par ailleurs, Jack Bizlall aurait formulé la demande pour une réunion tripartite entre le MTC et sa subsidiaire, la MTCSL, le ministère du Travail et les employés demain. Sinon, peu de détails ont transpiré de la réunion d'hier. Du moins, de la MTCSL et du MTC. La conférence de presse prévue hier soir à 18 h 45 a été annulée. On évoque un manque de temps pour apporter certains éclaircissements à la presse. Il nous revient aussi que la MTCSL et le MTC souhaiteraient connaître la teneur de la conférence de presse de PTP avant de faire toute déclaration.