Ile Maurice: Remise en liberté conditionnelle - La motion de Rikesh Sumboo rejetée

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, siégeant au tribunal de Bambous, a, dans un ruling rendu hier, le mardi 7 mars rejeté la demande de Rikesh Sumboo pour la liberté conditionnelle. L'ami proche de Jean Hubert Celerine, alias Franklin, reste ainsi en détention jusqu'à ce que les enquêteurs bouclent l'enquête et logent les charges formelles.

La magistrate a trouvé que vu les circonstances de cette affaire, aucune condition ne pourrait entre imposée à Rikesh Sumboo pour minimiser les risques qu'il prenne la fuite et manipule les témoins et les preuves une fois libre.

Rikesh Sumboo fait face à une charge provisoire de blanchiment d'argent. Lors des débats, le Senior Investigator avait objecté à sa demande, évoquant les circonstances de cette affaire et les risques que comporte sa libération provisoire. L'enquêteur avait avancé que Rikesh Sumboo est soupçonné d'être l'un des prête-noms de Franklin et ce dernier est soupçonné d'être mêlé à un trafic de drogue sur la côte ouest. L'ICAC dit avoir recueilli plusieurs documents et Rikesh Sumboo dans sa déposition aurait impliqué Franklin. L'enquêteur avait aussi mis en avant les risques qu'il ne prenne la fuite car il a une soeur qui vit en Afrique du Sud. Les possibilités qu'il manipule les témoins et les preuves avaient aussi été évoquées.

"Necessary connections"

L'ICAC a entendu 31 témoins à ce jour et compte en interroger dix autres. L'enquêteur de l'ICAC a aussi fait mention de la sécurité de Rikesh Sumboo dans cette affaire car il sera appelé à témoigner contre Franklin et selon l'ICAC, ce dernier, bien qu'il soit détenu, a des contacts à l'extérieur.

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, dans ses observations, a trouvé que les risques que Rikesh Sumboo prenne la fuite une fois libre sont bel et bien présents car il semble être une personne avec "the necessary connections". La magistrate est aussi d'avis que vu la teneur de cette affaire, il n'est pas impossible que Rikesh Sumboo interfère avec les témoins et les preuves.

La magistrate a ainsi conclu qu'aucune condition ne pourrait être imposée à Rikesh Sumboo pour minimiser ces risques. Elle a toutefois demandé aux enquêteurs de boucler l'enquête au plus vite en vue de loger les charges formelles.