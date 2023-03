Madagascar: Joanne Radao - De bois et de fumée, son nouveau single sort aujourd'hui

Après son premier single Diégo Suarez, sorti le 18 janvier dernier, Joanne Radao remet ça avec un autre single et son tout premier clip qui sort aujourd'hui 8 mars.

Intitulé De bois et de fumée, ce nouveau titre a un lien indéniable avec ses souvenirs d'enfance, étant donné que l'odeur de la fumée et l'ambiance de barbecue lui rappellent automatiquement son pays d'origine, Madagascar.

Et Joanne Radao, de son vrai nom Joanne Rina Radaoarisoa, d'expliquer que ce single est véritablement une expression de ce qu'elle est, une artiste franco-malgache autrefois tiraillée entre ses deux cultures mais aujourd'hui réconciliée.

Avec ce second single, la jeune artiste de tout juste 32 ans se livre sans détour sur son métissage entre la France et Madagascar et son identité qui lui est désormais évidente : ni Française ni Malgache mais les deux à la fois.

" N'oublie pas d'où tu viens " chante-t-elle comme un mantra, en malgache, dans ce titre. En tout cas, elle s'est donnée à coeur joie de mettre en avant ses origines et les deux cultures qui l'ont bercée dans ce clip. D'un côté, il y a le marché malgache de paniers en raphia et les " lambas ", les tissus traditionnels malgaches, qu'elle met à l'honneur ; de l'autre, l'artiste née en région parisienne revient à la source en maniant sa langue maternelle sur cette chanson qui est pourtant en français.

A travers cette chanson, elle crée un pont entre ses deux pays, qu'elle incarne à sa manière et avec fierté, pour ne plus avoir à choisir entre les deux. Cette chanteuse-auteure-compositrice-musicienne tient justement à rendre hommage à ses racines dans une musique à la fois moderne et authentique. Et ce n'est pas la première fois. Dans son premier single Diégo Suarez, elle évoquait déjà sa relation avec la Grande Île.

Grâce à sa signature vocale unique et sa sensibilité, Joanne Radao ambitionne de créer un maillage parfait entre voix singulière et songwriting innovant, revisitant ainsi la World Music en finesse.

En 2016, elle crée son label Chapô via lequel elle se lance en solo, en marge de ses expériences musicales en groupe et de ses nombreuses collaborations. Elle sort aujourd'hui, en partenariat avec le label Believe, ce second titre en préparation de son prochain EP, un album de 5 titres qui sera intitulé FETY et qui est prévu sortir le 14 avril de cette année. L'on sait déjà que ce nouvel opus verra la participation de Rajery qui jouera de la " valiha " sur quelques morceaux.

Par ailleurs, Joanne Radao compte participer à plusieurs festivals en France cet été et prévoit également de venir à Madagascar.

En attendant sa venue, son public pourra déjà découvrir ce single qui dévoile beaucoup de son auteur sur YouTube et sur toutes les plateformes musicales.