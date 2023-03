Madagascar: Vie d'entreprise - ' Il faut savoir s'imposer en tant que femme dirigeante '

exprime Tahiana Razanamahefa, directrice générale de Havana Resort

Nombreuses sont encore les femmes opérant dans différents secteurs d'activité tant en milieu rural qu'urbain qui ont encore des droits bafoués les empêchant de s'épanouir et de contribuer efficacement au développement socio-économique, de leurs communautés, et partant du pays.

A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme qui est marquée ce jour, Tahiana Razanamahefa, la directrice générale de Havana Resort, veut partager ses expériences envers ses pairs afin de promouvoir l'émancipation des femmes. Avant tout ! " Il faut savoir s'imposer en tant que femmes dirigeantes ou femmes leaders quelque soit le domaine où l'on entreprend tout en se montrant un modèle ", a-t-elle confié. Force est de reconnaître que les femmes dirigeantes et les femmes leaders sont moins nombreuses à Madagascar. " Face à la culture patriarcale, il est grand temps de bousculer le code, pas dans le sens péjoratif, avec un esprit plus audacieux et courageux pour combattre surtout les injustices en milieu social et professionnel. En effet, la gent féminine est non seulement talentueuse mais aussi intellectuelle et travailleuse. Elle assume bien ses responsabilités ", a-t-elle enchaîné.

Paramètre exogène

Mais pour être une femme leader, la directrice générale de l'établissement hôtelier Havana Resort, a sollicité ses pairs d'être décomplexés tout en ayant l'esprit rassembleur. " En tant que femme dirigeante, la rigueur, la discipline et toujours être à l'écoute de ses collaborateurs constitue ses leitmotivs. Il faut également être réactif et proactif sans oublier de développer sa créativité pour devenir une force de proposition et de solution face aux problèmes quotidiens. En outre, je ne prends aucune décision d'une manière unilatérale. Mais pour devenir une femme dirigeante, il faut gravir tous les échelons dans le secteur où l'on opère en continuant de renforcer les compétences au fil du temps. Ce qui permettra de connaître tous les rouages d'une entreprise et de savoir bien la gérer. En effet, affronter les problèmes au quotidien surtout dans le milieu professionnel constitue un combat de tous les jours, surtout quand on fait face au contexte économique dans lequel on évolue et qui est considéré comme étant un paramètre exogène difficile à maîtriser ", a-t-elle témoigné.

Education des jeunes

our bien s'affirmer, Tahiana Razanamahefa sollicite également la solidarité féminine. " Il faut que l'on s'entraide et qu'on se donne la main. Les femmes ne devront pas non plus avoir peur d'un échec car cela fait partie de la vie d'une entreprise. L'essentiel c'est de savoir en tirer les leçons pour éviter de répéter la même erreur. Par ailleurs, l'éducation des jeunes fait partie de nos préoccupations. C'est pourquoi, Havana Resort a signé une convention de partenariat avec l'école de foot 67 City FC présidée par Faneva Ima, pour une période de 5 ans, en tant que sponsor officiel. C'est une forme de prise de responsabilité pour aider les jeunes à lutter contre la délinquance ", a-t-elle conclu.