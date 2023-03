Madagascar: Rasolofo Razafindramamba - Une des femmes pionnières de la recherche scientifique

En cette célébration de la journée internationale de la femme, rendons hommage aux femmes scientifiques qui sont parfois " oubliées " par l'histoire. Rasolofo Razafindramamba en est une.

Rasolofo Razafindramamba n'a de cesse de porter haut les valeurs de la femme. Elle décroche le baccalauréat au lycée Gallieni et décide de poursuivre ses études universitaires en France. La faculté de médecine et de pharmacie de Rennes lui décerne le diplôme de Pharmacien. A la faculté des Sciences de la même ville, elle obtient le diplôme en minéralogie. Elle a pris conscience de l'importance des végétaux et se spécialise en Phytopathologie dont elle obtient le doctorat plus tard. De retour à Madagascar, elle se consacre à la recherche axée, en grande partie, sur la phytopathologie. Il y a entre autres les recherches sur les moyens de lutte contre les grandes epiphyties existants : maladie du riz, du maïs, du manioc, des cultures vivrières et maraîchères, arbres fruitiers et cultures vivrières, des cultures de rente ( vanille, poivrier, caféiers, ...), de la vulgarisation des variétés des cultures résistantes

, de la production des cultures adaptées aux écosystèmes de chaque région,

, des études biologiques et biochimiques des végétaux : rôle que joue certains éléments N2-P2O5 - K2O - SiO2, hydrate de carbone dans la résistance aux maladies et des recherches de produits fongicides et bactéricides d'origine animale et végétale locale.

Prix

A l'indépendance de Madagascar, son patriotisme l'a guidée à renoncer à sa citoyenneté française et à opter pour la nationalité malgache. Pour ses services rendus à la nation, elle a été faite Chevalier de l'ordre National et a reçu le Prix d'excellence du Ministère de la Recherche Scientifique en 1997. Dans la même année, elle a été élue " International Woman of the year " par l'Université de Cambridge pour services rendus à l'humanité dans le domaine de la Recherche en Phytopathologie. Elle est également membre titulaire de l'Académie Malagasy, membre du comité exécutif de la fédération mondiale des travailleurs scientifiques, Présidente de l'association Vehivavy Siansa Fampandrosoana (VSF).

Elle compte plus de vingt ouvrages et publications dont " Biologie de la Rouille du caféier " en 1958, " Recommandations vulgarisables en matière de défense des cultures à Madagascar " en 1964, " Cultures des champignons " en 1967 , " L'influence des fertilisants sur la pathologie des cultures " en 1971 et "La recherche sur la valeur nématicide du Ranomena et des extraits de plantes courantes à Madagascar susceptibles d'être employés dans la lutte contre l'Anguillulose du Riz " en 1968.