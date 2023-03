Madagascar: Ville d'Antananarivo - Les rues dans un état déplorable

Que ce soit en plein centre-ville ou dans les périphéries, les routes sont fissurées, pleines de nids de poule, de dos-d'âne et de déformations.

Catastrophique. Les rues de Tana sont dans un état déplorable et sont devenues quasiment impraticables. Conduire au coeur de la ville des Mille devient un véritable parcours du combattant, fatiguant, frustrant et énervant. Ampefiloha, 67Ha Nord et Sud, Ankasina, Rasalama, Andavamamba, Andohatapenaka, Ambohijatovo, Ankorondrano, Ankazomanga, Ivandry, Tsimbazaza, Ankadimbahoaka, By-Pass, Ambanidia, Anjohy, Ankorahotra, Route circulaire, Ampasapito... Toutes les routes à Antananarivo, que cela soit en plein centre-ville ou dans les périphéries, sont en mauvais état, donnant aux automobilistes l'impression de conduire sur les routes nationales. Outre l'insécurité et les conséquences négatives sur l'économie, car les Tananariviens perdent leur temps dans les trafics, le mauvais état des routes provoque aussi des embouteillages monstres. Sans parler de l'augmentation considérable et insupportable du budget de réparation des voitures.

Vote sanction

Cette situation provoque la colère de la population tananarivienne contre le régime actuel même si on sait que les routes à l'intérieur de la ville relèvent de la responsabilité de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Le risque d'un vote sanction n'est pas à écarter lors de la prochaine élection présidentielle si les autorités compétentes ne prennent pas leurs responsabilités pour réhabiliter les rues de Tana. Hier, Lalatiana Ravololomanana, Conseiller municipal, connue et reconnue comme étant proche du Maire Naina Andriantsitohaina, a déclaré qu'il est impossible de réhabiliter les routes d'Antananarivo en ce moment. Elle a notamment expliqué qu'on est en période de pluies et que les conditions météorologiques risqueraient de porter préjudice à la qualité des travaux. Lalatiana Ravololomanana a toutefois fait savoir que le budget 2023 de la CUA déjà adopté au niveau du Conseil municipal prévoit un budget de 2,4 milliards d'Ariary destiné à la réhabilitation des routes. Lalatiana Ravololomanana a également annoncé que pour l'heure, cet argent n'a pas encore été encaissé par la Commune Urbaine d'Antananarivo. Est-ce une manière de laisser entendre que la CUA ne dispose pas de budget pour réhabiliter les routes ?

Travaux d'urgence

Pour sa part, un autre Conseiller municipal en la personne de Toavina Ralambomahay dénonce l'incompétence et la mauvaise gestion au niveau de l'administration communale. Ce dernier refuse de croire que la CUA évoque un problème budgétaire. Les tenants du pouvoir ont intérêt à apporter des solutions immédiates à ce problème pour éviter la colère des Tananariviens. Nul n'ignore qu'en cette année électorale, chaque faille peut servir à attaquer le régime, particulièrement le président Andry Rajoelina qui subit de nombreuses attaques même dans des domaines qui ne relèvent pas de ses attributions. Même en cette période de pluies, des travaux d'urgence, même des tip-tops sont de mise pour réhabiliter les rues de Tana. Chaque département concerné, en l'occurrence le ministère des Travaux publics, le Gouvernorat d'Analamanga et la Commune Urbaine d'Antananarivo doivent se coordonner et se donner la main pour mettre fin à cette situation déplorable.