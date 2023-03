Madagascar: Football / CAN 2023 - 15 expatriés et 10 locaux retenus

60% de joueurs expatriés et 40% de locaux ayant disputé le Championnat d'Afrique des Nations ont été sélectionnés par Nicolas Dupuis pour les matchs du 23 et 27 mars 2023 contre la Centrafrique.

Fin du suspens. Le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis, a dévoilé hier, la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation entre les Barea de Madagascar et les Fauves de la Centrafrique les 23 et 27 mars prochains. Cette liste ne comporte pas beaucoup de surprises comme annoncé par le coach, lundi, au ministère de la Jeunesse et des Sports à Ambohijatovo. Jeremy Morel fera bien partie des 25 joueurs sélectionnés pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations - Côte d'Ivoire 2023. L'effectif de 50%-50% entre joueurs locaux et expatriés n'a pas totalement été respecté.

Sur les 25 joueurs, 15 expatriés ont été retenus contre 10 joueurs locaux. Les trois joueurs qui ont été élus hommes du match lors du CHAN en Algérie, à savoir Dax Arohasina, Tsiry Tokinantenaina et Koloina Razafindranaivo confirment leur place au sein du groupe. Le gardien de but, Rajornazandry Andrinirina fait son entrée avec les Barea A, si son nom ne figurait pas sur la préliste de 30 joueurs. Si l'on se fie aux déclarations du technicien français, le regroupement des locaux débutera la semaine prochaine pour une durée d'une semaine avant l'arrivée des expatriés. La date FIFA ne débute que le 20 mars et les joueurs ne seront libérés par leur club qu'à cette date.

Le match aller de cette double confrontation se tiendra au Stade Mahamasina le 23 mars et la joute retour devrait se jouer à Douala au Cameroun. Comme la Centrafrique ne dispose pas de stade homologué par la CAF, ces rencontres seront délocalisées. Pour l'heure, le choix du Cameroun n'a pas encore été entériné par l'instance continentale.Dans cette liste de 25 joueurs 2 ne figureront pas dans la feuille de match comme il est dit dans le réglement.

La liste des 23

Gardiens de but :

- Rakotoasimbola Zakanirina

- Melvin Adrien

- Rajomazandry Andrinirina

Défenseurs

- Randrianiaina Tantely

- Boto Kenji Van

- Morel Jeremy

- Razafindraibearimihanta Rajo

- Rakotonirina Jean Martin dit Datsiry

- Rabarijaona Tantely Avotriniaina alias Dadafara

- Ouassiero Sylvio

Miliaux

Manoelantsoa Ando

Andrianarimanana Arohasina dit Dax

Randriantsiferana Tokinantenaina

Ilaimaharitra Marco

Amada Ibrahim

Raveloson Rayan

Randrambololona Zotsara

Lapoussin Loïc

Bertrand Doria

Razafindranaivo Koloina

Rakotoharimalala Njiva

Rafanomezantsoa Lalaina

Attaquants