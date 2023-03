Madagascar: Vol de moto à Ambohipo - Trois malfaiteurs arrêtés à Manjakandriana

Un scooter volé à Ambohipo a été retrouvé par les gendarmes à Carion dans la commune rurale Nandihizana à Manjakandriana.

La moto a été volée jeudi dernier. Un des voleurs a amené la moto sur la RN2 à l'aube, le lendemain. Il conduisait à une vitesse excessive. Les gendarmes ont effectué les gestes réglementaires afin d'arrêter l'engin motorisé. Ces derniers veillent sur la circulation et ont procédé au contrôle du conducteur et de la moto. Le comportement de l'homme s'est avéré suspect, ce qui a poussé les gendarmes à enquêter sur lui. Il a éprouvé des difficultés à expliquer la provenance de la moto Jog Pro 90.

Les vérifications effectuées par les gendarmes ont permis d'apprendre qu'il s'agissait d'une moto volée le 03 mars dans le deuxième arrondissement. Arrêté au milieu de la route, il n'avait pas d'autre choix que de se rendre. Le conducteur a reconnu les faits. A la suite de l'enquête, deux autres voleurs ont été arrêtés par les gendarmes. La moto a été restituée à son propriétaire après vérification des papiers.

Si le nombre de vols de motos semble reprendre de plus belle, les motos et scooters ne sont évidemment pas épargnés par ce fléau, surtout dans la capitale. D'après une source auprès de la gendarmerie, les deux roues sont les plus ciblés car la moto est plus rapide à démonter qu'une voiture, plus facile à démarrer, à transporter. Même si le risque zéro n'existe pas, adopter un maximum de précaution semble plus que jamais nécessaire. Le gendarme de conseiller " la meilleure solution pour éviter le vol d'un deux-roues est d'attacher la moto à un point fixe. Il serait même mieux de disposer de deux antivols quand le conducteur s'absente longtemps ". La lutte contre l'insécurité continue pour les forces de l'ordre.