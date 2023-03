Madagascar: La résignation des malgaches devant leur situation

La résilience dont font preuve les Malgaches intrigue les étrangers. Malgré toutes les épreuves qu'ils doivent affronter actuellement, ils restent stoïques et subissent ce qui leur arrive avec fatalité.

Les dirigeants peuvent se féliciter de ce calme apparent car cela leur permet de faire admettre la situation actuelle grâce à une communication efficace. Tous les analystes ont prédit l'imminence d'une explosion sociale, mais il n'y a pas eu de jonction de tous les mécontentements exprimés. Malgré la dégradation des conditions de vie et l'insécurité grandissante, la vie continue sans véritables soubresauts sociaux.

Les Malgaches ont connu de nombreuses crises et ont manifesté leur mécontentement en descendant dans la rue. Aujourd'hui, ils utilisent les réseaux sociaux pour relâcher cette pression en train de s'accumuler. De toutes les façons, il leur est impossible de manifester à cause d'un système sécuritaire bien rôdé. Les plus téméraires se retrouvent aujourd'hui en prison et leur sort fait réfléchir tous ceux qui ont envie d'exprimer leur mécontentement. Cependant, malgré la résignation, les idées continuent de circuler. Les Malgaches ne sont pas coupés du monde et peuvent suivre les actualités internationales. A l'extérieur, les citoyens n'hésitent pas à descendre dans la rue pour montrer leur désaccord avec leurs dirigeants. Les manifestations sont bien encadrées.

Certes, il y a parfois des dérapages, mais ils sont le fait d'une minorité. Ce qui se passe en France actuellement à propos de la réforme de la loi sur l'âge de la retraite est significatif. Une partie importante de la population ne veut pas que cet âge soit fixé à 64 ans et le manifeste publiquement. Les députés et les sénateurs peuvent en discuter librement au parlement. A Madagascar, l'Assemblée nationale et le Parlement ne sont plus les chambres d'échos des préoccupations des Malgaches. Ces derniers sont aujourd'hui désabusés. Ils ruminent leur déception en voyant les bourdes des dirigeants qui ne s'excusent même plus.