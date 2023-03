Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Mars 2023

Sénégal : Filière pêche- Manque de reconnaissance pour les femmes

Pêcheuses, mareyeuses, transformatrices... elles occupent traditionnellement une place importante pour ces activités. L’Ong Greenpeace et l’organisation de conseil IDInsight ont mené une enquête auprès de 282 femmes, dans les sept régions côtières du pays. Malgré leur rôle économique et social au sein de la communauté, le métier des pêcheuses et des transformatrices n’est pas reconnu. Au quai de pêche de Thiaroye, des poissons sont plongés dans la saumure, d’autres sont en séchage au soleil. Woré Diop travaille dans la transformation depuis 30 ans : « Ce sont les femmes qui ont ouvert le site. Ma mère travaillait déjà ici. Les hommes qui sont là, on les emploie à la journée pour la manutention. » Fatou Gaye vient d’arriver du marché aux poissons. À 60 ans, elle porte dans le dos le bébé de sa belle-sœur. Comme 85% des femmes interrogées, elle prend en charge les frais de scolarité et de santé des enfants de sa famille. (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Droits des femmes- Le taux de pauvreté des femmes ivoiriennes chute de 62,5% en 2008 à 35% en 2020.

Grâce aux efforts du gouvernement en matière des droits des femmes, le niveau de pauvreté des femmes en Côte d'Ivoire est en baisse. Il a chuté de 62,5% en 2008 à 56% en 2015 et à 35% en 2020. L'objectif du gouvernement reste d'atteindre le seuil de 20% dans les prochaines années. (Source : Cicg)

Mali : Nouvelle constitution- l’Union Nationale des Travailleurs du Mali adhère au projet finalisé.

Dans un communiqué dont abamako.com a reçu copie, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) affirme solennellement son adhésion "sans réserves aux dispositions pertinentes à l'issue de la finalisation du projet de Constitution marquée par des Reformes et reformulations convenables pour le Mali". Ci-dessous le communiqué de l'UNTM. Après sa forte participation aux Assises Nationales de la Refondation (A.N.R.). sa présence dans la Commission de suivi des Recommandations, son implication dans la Commission de finalisation du Projet de la Nouvelle Constitution en vue de l'adapter aux réalités du Mali (Source : abamako.com)

Niger : Audiences du Chef de l’Etat-Bazoum s’entretient avec le Dg du Fonds de l’Opep

Le Président de la République Mohamed Bazoum s’est entretenu, ce mercredi 8 mars 2023 à son cabinet, avec le Directeur Général du Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole (OPEP) pour le développement international, M. Abdulhameed Alkhalifa.L’entretien a porté sur la coopération entre le Fonds de l’OPEP et le Niger.A l’issue de l’entretien, le Directeur Général a déclaré à la presse qu'ils sont « très heureux d’être accueillis par le Président Nigérien ». (Source : Anp)

Burkina Faso : Ministre du Genre- Message pour la Journée Internationale des Droits de la Femme

La Ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé Diallo, a publié un communiqué à l'occasion de la célébration de la 166ème journée de la femme. Elle a exprimé une pensée spéciale pour les femmes déplacées internes du pays, dont les droits sont fréquemment violés par les groupes terroristes. « La contribution de la femme à la production agricole et à la sécurité alimentaire dans un contexte de crise humanitaire : la promotion de la culture hors sol comme alternative » est la thématique choisie par le gouvernement pour la JIF au Burkina. (Source :aouaga.com)

Togo : Karité : 1,4 million dollars pour appuyer les collectrices au Togo et au Burkina Faso

Les collectrices de Karité du Togo et du Burkina Faso vont bénéficier d’un appui de la Banque Africaine de Développement (Bad) et de l’Alliance Globale du Karité, pour le développement de leurs activités, à hauteur de 1,4 million dollars. En effet, l’AGK et la BAD ont signé un accord de financement pour un projet de résilience climatique dans les deux pays. Le projet de deux ans, intitulé "Vers des communautés de karité résilientes au climat au Togo et au Burkina Faso", vise à réduire la vulnérabilité climatique de 7500 femmes collectrices de karité et de leurs communautés (plus de 30 000 personnes) en augmentant les revenus générés par des activités comme le karité et l’apiculture et en améliorant les pratiques de gestion des parcs dirigés par les communautés. Ce soutien de la BAD s’annonce quelques jours seulement après l’inauguration au Togo d’une usine de transformation de karité d’une valeur de 1,8 milliard de Fcfa dans la préfecture de Zio. (Source : alome.com)

Benin : Guerre Russo-ukrainienne- Patrice Talon désapprouve l’option de la Russie…

Intervenant ce dimanche, 05 mars 2023 sur la chaine de télévision française Lci, le Président de la République, Patrice Talon s’est prononcé sur la guerre en Ukraine. Au cours de ce grand moment de télévision avec le journaliste Darius Rochebin, le Chef de l’Etat a condamné l’usage de la force par la Russie pour le règlement du conflit l’opposant à l’Ukraine. Mais pour Patrice Talon, la Russie reste l’ami du Bénin. (Source : acotonou.com)

Rca : Grève de 21 jours- Le gouvernement hausse le ton

Alors que la grève des enseignants du fondamental 1 et du secondaire paralyse les activités scolaires dans les écoles publiques, le gouvernement et le parquet de Bangui promettent des mesures fermes contre les leaders syndicaux, initiateurs de ce mouvement de 21 jours. Réaction du gouvernement intervient après un premier jour de grève observé dans presque tous les établissements publics de la République centrafricaine. Cette journée a également été marquée par une psychose généralisée au sein des écoles privées. A en croire les autorités de Bangui, des individus mal intentionnés, à la solde des syndicats, ont été utilisés pour semer le désordre dans les établissements scolaires. (Source :abangui.com)

Tchad : Jif 2023- Les femmes du ministère de l’Environnement plaident pour la parité aux postes

A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme (Jif), les femmes du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable ont organisé une festivité marquant cette journée. La cérémonie a eu lieu ce 08 mars 2023 au sein de la direction de la Forêt dudit ministère. « Pour un Développement durable, femme au cœur de la réconciliation et de l’innovation », est le sous-thème retenu par le ministère en charge de l’Environnement. La date du 08 mars est une occasion qui permet aux femmes de réfléchir sur les conditions de vie que vivent ces dernières. Les Nations-Unies ont officialisé cette journée afin d’inviter les femmes de commémorer, en faveur de leurs droits jusqu’à ce que l’égalité de sexe soit atteinte, a rappelé Reinta Natelbaye, présidente du comité d’organisation. (Source : Alwihda Info)