Mauritanie/Congo-Kinshasa: CAN 2024 - Sébastien Desabre retient vingt-neuf Léopards pour affronter la Mauritanie

De la première liste de quarante-deux joueurs, Sébastien Desabre a retenu vingt-neuf pour la double confrontation entre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Mourabitounes de la Mauritanie.

Le sélectionneur des Léopards a rendu publique, le 8 mars, au cours d'une conférence de presse, la liste des vingt-neuf joueurs retenus pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie, en 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d'Ivoire, pour 2024. Quelques jours auparavant, le technicien français publiait une liste de quarante-deux joueurs avec quelques binationaux. Mais ceux-ci n'ont pas été retenus sur la liste définitive. Il s'agit, entre autres, de Grady Diangana, Salem Mbakata, Peter Ouaneh, Christian Kinsombi. Les autres absents sur la dernière liste sont, par exemple, Samuel Bastien Binda, Edo Kayembe, Jonathan Okita, Mukoko Amale, le gardien de but Esdras Kabamba.

Sébastien Desabre a donc fait confiance aux cadres de la sélection comme Kiasumbua, Masuaku, Chancel Mbemba, Akolo, Bakambu, Meschak Elia, Kakuta, etc. Certes, des anciens tels les milieux de terrain Edo Kayembe, Samuel Bastien et Mukoko Amale ont été recalés. Il a rappelé le latéral droit Jordan Ikoko et Aaron Tshibola qui n'avaient fait qu'une apparition sous l'ère Ibenge, en match amical contre la Tanzanie, à Dar Es Salam. Pour plusieurs, c'est un groupe équilibré où l'on retrouve des nouveaux comme William Balikwisha, Silas Katompa, Gaëtan Laura, Fiston Mayele. Ci-dessous les vingt-neuf joueurs convoqués.

Les gardiens de but retenus sont donc Baggio Siadi (Mazembe), Joël Kiassumbwa (Bellinzona/D2 Suisse) et Lionel Mpasi (Rodez/L2 France). Les défenseurs sont Gédéon Kalulu (Lorient/L1 France), Jordan Ikoko (Pafos FC/Chypre), Arthur Masuaku (Besiktas/D1 Turquie), Joris Kayembe (Charleroi/D1 Belgique), Vital Nsimba (Bordeaux/L2 France), Arsène Zola (Wydad Casablanca/Maroc), Chancel Mbemba (Olympique de Marseille/L1 France), Henoc Inonga Baka (Simba SC/Tanzanie) et Merveille Bope (Standard de Liège/D1 Belgique).

Les milieux appelés sont Aaron Tshibola (AEL Limassol/D1 Chypre), Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town/D2 Angleterre), Meschac Elia (Young Boys Berne/D1 Suisse), Glody Lilepo Makabi (Al Hilal/Soudan), Théo Bongonda (Cadix/D1 Espagne), Arnaud Lusamba (Alanyaspor/D1 Turquie), Samuel Moutoussamy (Nantes/L1 France), William Balikwisha (Standard de Liège/D1 Belgique) et Gaël Kakuta (Amiens/L2 France).

Enfin, les attaquants convoqués sont Cédric Bakambu (Olympiakos de Pirée/D1 Grèce), Fiston Mayele Kalala (Young Africans/Tanzanie), Gaëtan Laura (Samsunspor/D2 Turquie), Jackson Muleka (Beziktas/D1 Turquie), Silas Katompa (Stuttgard/D1 Allemagne), Chadrac Akolo (FC St Gallen/D1 Suisse), Aldo Kalulu (Sochaux/L2 France) et Yoane Wissa (Brentford/D1 Angleterre).

Sébastien Desabre a constitué aussi une liste des réservistes. Il s'agit des gardiens de but Esdras Kabamba de Bravos do Maquis en Angola, Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe, des défenseurs Peter Ouaneh de Châteauroux en National en France, Mukoko Amale de Difaa El Jadida au Maroc, Salem Mbakata d'Aris Salonique en Grèce, les milieux de terrain Tristan Muyumba de Guingamp en L2 française, Mika Miché du FC Saint Eloi Lupopo, Samuel Bastien de Burnley en Championship (D2 Anglaise), et les attaquants Christian Kinsombi de Sandhausen en D2 Allemande et Jonathan Okita du FC Zurich en Suisse.

Rappelons que la RDC est obligée de gagner les deux rencontres pour se relancer après les défaites de deux premières journées contre le Gabon à Kinshasa et le Soudan à Khartoum.