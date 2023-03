Congo-Kinshasa: Journée du 8 mars - Les femmes de Lingwala sensibilisées au droit d'accès pour tous à l'énergie

Plusieurs dizaines de femmes habitant la commune de Lingwala, à Kinshasa, ont pris part le 8 mars, à l'occasion de la journée dédiée aux femmes, à une tribune d'expression populaire sur le droit d'accès à l'énergie électrique.

L'activité a été organisée par le Réseau des animateurs des organisations communautaires de base (RAOCB)/Maison de la femme, appuyée par la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap), sur le thème " Sensibilisation à l'accès pour tous à l'électricité permettant une éducation numérique égalitaire, en vue de l'autonomisation des femmes et des filles ". Toutes les catégories de femmes, selon la coordonnatrice du RAOCB, Albertine Kudimana, ont été reprsentées. Elle a fait savoir que le sujet du courant électrique a été retenu pour en parler parce qu'ilse trouve au centre de toutes les activités voire de l' autonimisation.

Pour mieux comprendre la situation d'accès à l'électricité à Lingwala et chercher des pistes de solution, la responsable du Centre de vente et service (CVS) de la Société nationale d'électricité (Snél)/Lingwala, Micheline Ilunga, a été invitée. Des préoccupations des femmes lui ont été directement posées et a apporté des réponses idoines à certaines d'entre elles.

Il s'est d'abord agi d'une mini-enquête menée auprès d'un échantillon de 104 ménages de cette municipalité sur cette problématique d'accès à l'électricité. Les réponses ont clairement relevé des problèmes dans ce secteur, notamment la difficulté de cuire des aliments et de blanchir les habits, l'obscurité et l'insécurité la nuit, la difficulté pour les élèves et étudiants de revoir leurs notes, les dépenses supplémentaires pour subvenir aux besoins familiaux, etc. Ces difficultés ont également été confirmées par l'échange d'expériences des participantes qui a suivi l'exposé des résultats de l'enquête.

Le chargé de suivi des activités au sein de la Corap, Iris Kashindi, a interpellé à son tour les femmes sur leur rôle pour le développement du pays. " Le 8 mars n'est pas un jour consacré au port du pagne. Il faut contredire cette imagerie populaire qui pense que la femme ne bâtit jamais la maison et ne peut jamais contribuer au développement du pays. Levez-vous pour vos droits, notamment celui d'accès au courant électrique ", a-t-il exhorté.

La Snél préoccupée par la fourniture d'un bon courant aux usagers

En réaction à toutes ces préoccupations posées par les femmes ainsi que par la mini-enquête de la Maison de la femme, le chef du CVS/Lingwala, Micheline Ilunga, a rappelé qu'il y avait des normes à suivre pour chaque ménage en vue de bénéficier du courant électrique. La Snél, a-t-elle laissé entendre, se bat en vue de fournir un courant électrique de qualité et permanent à ses abonnés. " Ce n'est pas la volonté de la Snél de vous laisser dans le noir. Le délestage que vous dénoncez n'est pas non plus voulu par nous mais, nous l'avons adopté pour protéger les matériels et installations de la société et continuer à vous servir ", a-t-elle assuré.

Pour elle, les principaux problèmes qui causent la mauvaise qualité de desserte en électricité sont notamment l'augmentation de la charge qui ne correspond plus à la capacité des matériels et des installations dans certains quartiers. Elle a relevé la responsabilité de la population, qui s'adonne aux raccordements frauduleux qui, souvent, endommagent le dispositif de la Snél. Micheline Ilunga a également fustigé l'utilisation des personnes non qualifiées et non mandatées par la Snél dont certaines sont prises comme des " journaliers " de cette société qui affectent le réseau par un travail mal fait.

Cette responsable de la Snél a, par ailleurs, assuré sur des efforts qui sont fournis au niveau de cette entreprise pour améliorer la situation de la desserte en électricité tant à Kinshasa que dans d'autres parties du pays. Elle a promis de transmettre ces préoccupations à sa hiérarchie pour des solutions rapides.

Pour conclure cette activité, Iris Kashindi et Albertine Kudimana se sont réjouis des assurances apportées par la responsable du CVS/Lingwala. Ces deux activistes de la société civile ont, par ailleurs, appelé ces femmes à rester debout pour défendre leurs droits. Le chargé de suivi des activités au sein de la Corap a promis à ces femmes des activités prochaines sur la gestion de l'environnement et des déchets.