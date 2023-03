Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Une marche des femmes pour réclamer le retour de la paix

La marche a été organisée sur la Colline inspirée dans la commune de Lemba. " Nous marchons pour la paix, nous marchons pour compatir avec nos mamans de l'Est. Nous marchons parce que nous voulons la fin des atrocités vécues par nos frères et soeurs des provinces de l'est du pays. Nous marchons pour partager la peine de nos mamans vivant dans ces zones touchées par l'insécurité. Nous marchons parce que nous réclamons le retour de la paix en République démocratique du Congo et que les responsables, ces criminels, soient appréhendés et qu'ils répondent de leurs actes ", a expliqué Nicole Kavira.

Cette manifestation des femmes de ces institutions de la Colline inspirée constitue, selon la coordonnatrice du Mouvement des indignés, un fort soutien moral et une solidarité aux structures académiques en insécurité dans les provinces du pays qui croupissent, depuis plus de vingt ans, dans l'insécurité et des tueries. Ces femmes de la capitale ont préféré célébrer cette journée du 8 mars en réclamant la paix qui manque à d'autres milliers d'autres femmes dans cette partie du pays. C'est un signal fort qu'elles ont ainsi voulu donner à la communauté nationale et internationale en vue de les amener à prendre des mesures idoines et fortes pour mettre fin à la situation de guerre et d'insécurité que vivent les femmes et toute la population des provinces de l'est de la République démocratique du Congo.