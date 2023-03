Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Denis Mukwege octroie 207 maisons aux survivantes des violences sexuelles

Le 7 mars restera une journée mémorable pour les habitants de Miti, dans le territoire de Kabare, province du Sud-Kivu. 207 maisons équipées que le Dr Denis Mukwege a fait consruire sur fonds propres ont été remises aux familles vulnérables.

Le Dr Denis Mukwege a offert 100 maisons aux bénéficiaires, complétant les 107 offertes auparavant à la population des territoires de Kabare, Kalehe, Uvira, Walungu, etc. Elles ont été remises devant la notabilité de Kabare mobilisée pour accueillir ce digne fils du pays.

Dans son allocution devant des personnalités du Sud-Kuvu, les représentants de différentes confessions religieuses, le directeur de l'Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, et devant sa majesté le mwami Désiré Kabare, le Dr Denis Mukwege a dit sa joie de remettre officiellement, par le biais du pilier réinsertion socio-économique de la Fondation Panzi, les 100 maisons aux bénéficiaires. Il a de prime abord exprimé sa reconnaissance envers la Grande duchesse Maria Teresa du Luxembourg, responsable du financement de ce projet depuis leur première rencontre en 2018. Celle-ci continue du reste de soutenir la population du Sud-Kivu à travers le partenariat entre la Fondation Panzi et la Croix-Rouge luxembourgeoise dont elle est présidente.

" Ce projet a été exécuté dans le cadre du partenariat entre l'Hôpital et la Fondation Panzi que nous représentons et l'Aide Internationale de la Croix Rouge luxembourgeoise représentée ici par son directeur, le Dr Remi Fabbri. Ce partenaire collabore avec nous depuis 2020. Il soutient la réhabilitation de notre hôpital et nos actions en faveur des survivantes de violences sexuelles dans leur parcours d'intégration socio-économique et leur accompagnement juridique au Sud-Kivu ", a déclaré le Dr Denis Mukwege.

" ... ces 100 maisons destinées à nos bénéficiaires comptent trois chambres, un salon, une cuisine, une toilette avec douche. Elles viennent répondre à un besoin de restauration de la dignité des bénéficiaires car nombreuses d'entre elles logeaient dans des maisons en paille, souvent dégradées et parfois sans porte ni fenêtre.... 40 maisons ont été construites ici dans le territoire de Kabare, dont 20 à Miti et 20 autres à Birava, 25 maisons dans le territoire de Walungu dans le groupement de Mulamba, 25 autres dans le territoire de Kalehe, plus précisément à Minova, et 10 maisons à Bukavu. Avec le même partenaire, nous avions construit 42 maisons en 2020 dont 9 à Kavumu, 18 à Katana et 15 à Kalehe ", a expliqué le Prix Nobel de la Paix 2018.

Denis Mukwege a fait savoir qu'en 2021, 65 maisons supplémentaires ont été construites, notamment 15 à Kavumu, 15 à Katana, 15 à Kalehe et 20 autres à Minova. Cela fait donc un total de 207 maisons construites par la Fondation Panzi en partenariat avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Outre les maisons octroyées à cette couche vulnérable de la population au Sud-Kivu, le Dr Denis Mukwege tient à rendre les bénéficiaires autonomes, les poussant à se prendre en charge. " En plus des maisons, à travers ce projet, nous avons renforcé les capacités de nos bénéficiaires en agriculture et en élevage. En guise de semence pastorale, nous leur avons distribué 117 porcs, 232 chèvres et 60 poules. Comme semence agricole, nous avons distribué plus de 3 365 Kg de haricots, 1485 Kg de maïs, 130 Kg de soja, 435KG de maïs et 120Kg de riz ", a-t-il indiqué.

Et il a conclu son allocution par ces mots : " Dans le but de renforcer nos interventions d'assistance juridique à nos bénéficiaires, deux cliniques juridiques ont été construites dont la réhabilitation de notre clinique d'ici à Kavumu, dans le village Mululu, et la construction d'une clinique juridique à Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe. Ces deux cliniques sont mises à la disposition de toute la population et constituent un cadre de soutien et de promotion de la justice pour tous qui fait partie de l'action de la Fondation Panzi ".

Le Dr Denis Mukwege a donc pris résolument à coeur la situation des victimes des violences sexuelles. Il veille sur leur santé physique, leur réintégration sociale, leur logement? engagé sur le plan international contre l'impunité des auteurs des crimes. Une pile d'actions en faveur de la population vulnérable et marginalisée qui a emmené un collectif d'intellectuels à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2023. Mais le prix Nobel de la Paix ne s'est pas encore prononcé publiquement à ce sujet.