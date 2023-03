Gabon: Victoire Lasseni Duboze, ancienne ministre, en lice pour l'élection présidentielle

Au Gabon, la date de la prochaine élection présidentielle n'est pas encore connue, mais certains acteurs politiques ne cachent plus leur intention de briguer le fauteuil présidentiel. Mardi, c'est l'ancienne ministre de la Famille et des Affaires sociales sous Omar Bongo et ancienne responsable des femmes du Parti démocratique gabonais (PDG, parti au pouvoir), Victoire Lasseni Duboze, qui a annoncé sa candidature.

" J'aime cette nation, déclare Victoire Lasseni Duboze, au micro de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. En un mot, je veux être présidente pour gouverner autrement pour le Gabon et les Gabonais que je porte dans mon coeur. Et surtout, parce que mon coeur de citoyenne, de femme, de mère, ne peut plus supporter de savoir qu'au Gabon, un pays si riche, il existe des compatriotes qui vivent dans une précarité extrême, avec des infrastructures indignes.

Je dois me lever pour mener une bataille contre le mal qui mine notre société au quotidien. Voilà pourquoi je veux être présidente. "

RFI : Pourquoi n'avez-vous pas impulsé cette dynamique, lorsque vous étiez aux affaires ?

Victoire Lasseni Duboze : L'histoire retiendra que les premières ONG sont nées sous ma mandature. L'approche " genre " est un combat que j'ai mené avec acharnement. J'ai la conviction que je ferai plus et mieux à la tête de la nation parce que ma détermination est d'amener les Gabonais à être fiers de leur pays, parce qu'ils prendront une part active pour le construire. "

Madame Lasseni Duboze avait déjà été candidate en 2009.