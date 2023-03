Afrique: La cour africaine commémore pour l'année 2023 la journée internationale de la femme à Arusha

document

Les juges et le personnel de la Cour africaine ont commémoré pour l'année 2023 la Journée internationale de la femme au centre Faraja pour les jeunes mères célibataires et les filles de moins de 20 ans et ont fait don de divers articles, notamment des matelas, des fournitures alimentaires, une machine à coudre automatique, des cuisinières, des bouteilles de gaz.

Tous ces articles ayant été achetés grâce aux fonds collectés par les juges et le personnel eux-mêmes. Le centre Faraja accueille des jeunes filles victimes de grossesses précoces, de mariages forcés, de la traite des êtres humains, de la pauvreté, d'abus et du manque d'éducation. Après une formation professionnelle d'un an, les jeunes filles sont affectées à différents domaines pour leur permettre de gagner leur vie de manière décente et indépendante.

Cadeau de la cour africaine Danse Reception du don de la Cour africaine Photo de groupe avec le centre professionnel Faraja Photo de groupe avec le centre professionnel Faraja Les juges plantant des arbres