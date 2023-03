Angola: La ministre Ana Paula présente le plan d'action national 'Femmes, paix et sécurité à l'ONU'

New York — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a informé ce mardi le Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, que les États membres de la CPLP avaient approuvé et mis en oeuvre un Plan d'action national " Femmes , Paix et Sécurité".

Ana Paula do Sacramento Neto, qui s'exprimait au nom de la CPLP lors du débat ministériel ouvert du Conseil de sécurité sur le thème " Femmes, paix et sécurité : vers le 25e anniversaire de la résolution 1325 ", a estimé nécessaire de trouver des moyens de soutenir les organisations locales de femmes, car elles sont, à de nombreuses reprises, la première ligne de réponse aux défis et parviennent à avoir un impact efficace sur le terrain.

La dirigeante angolaise a assuré que la CPLP continuera à encourager l'envoi de plus de femmes dans les missions de maintien de la paix afin que non seulement elles, mais tous les casques bleus continuent à travailler pour la mise en oeuvre effective des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

"Nous soulignons également l'ambition de promouvoir, relever et faire respecter les défis qui se posent pour la réalisation de l'Objectif de développement durable 5 : Atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles", a-t-elle souligné.

Pour la CPLP, la résolution 1325 adoptée par le Conseil de sécurité démontre la sensibilité de la communauté internationale à l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles et l'importance de participer aux processus de paix.