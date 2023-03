Cote d'Ivoire/Congo-Brazzaville: Coupe CAF - Belle opération de l'ASEC Mimosas chez les Diables Noirs, Futur FC bat FAR Rabat

L'ASEC Mimosas va mieux. Le club ivoirien, qui se déplaçait ce mercredi chez les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, a réussi à tirer son épingle du jeu en s'imposant 1-0.

Après une première mi-temps sans but, l'ASEC ouvre le score à la 59e minute par Aubin Kramo Kouamé. Et ce sera l'unique but de la partie.

Avec désormais 7 points, l'ASEC Mimosas prend la tête du groupe B.

Dans le groupe C, Futur FC a pris le meilleur sur FAR Rabat sur le score de 2-0. Les buts sont signés Marwan Mohsen sur pénalty (10e) et Hatim Essaoubi (50e) contre son camp.