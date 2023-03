Niger - Succès diplomatique du Niger à la Réunion Ministérielle sur la Coopération Sud-Sud à Doha

Le thème de cette réunion est " Des partenariats renouvelés pour des solutions réalisables à l'appui de la mise en oeuvre du Programme d'Action de Doha ". Il s'agit de revigorer la coopération Sud-Sud et triangulaire pour trouver des solutions concrètes en vue de la mise en oeuvre du Programme d'Action de Doha.

Outre le Modérateur et Paneliste Dr Rabiou ABDOU, les autres Panelistes sont : SEM Mme Tanja Fajon, Premier Ministre Adjointe et Ministre des Affaires Etrangères de Slovénie ; SE Dr Rajkumar Ranjan Sing, Ministre d'Etat des Affaires Etrangères et de l'Education de la République de l'Inde ; SEM Dee-Maxwell Saah Kemayah Sr, Ministre des Affaires Etrangères du Liberia ; SE Dr A.K. Abdul Momen, Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire du Bangladesh ; SEM Patricia Scotland, Secrétaire Générale du Commonwealth ; SEM Armida Salsiah Alisjahbana, Sous-Secretaire Générale, Secrétaire Executive de la Commission Économique et Sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unies ; SEM Jin Liqun, Président de la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures ; et enfin SE Mme Dima Al-Khatib, Directrice du Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud.