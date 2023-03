Congo-Kinshasa: Marche du samedi 11 mars prochain - Katumbi, Fayulu et Matata dans la rue

Trois candidats à la prochaine présidentielle sont décidés à mouiller, samedi prochain, leurs costumes dans la rue sous le soleil caniculaire de Kinshasa. Les prévisions météorologiques ne s'annoncent pas tendres. Il s'agit de Moïse Katumbi pour Ensemble pour la République, Augustin Matata Ponyo pour LGD et Martin Fayulu pour l'Ecidé. Ce n'est plus l'affaire de LAMUKA seul comme préalablement initié mais de l'association avec deux autres challengers à la présidentielle 2023 en plus de Martin Fayulu. Pour ce samedi 11 mars, ils font bloc pour témoigner de leur solidarité contre Félix Tshisekedi.

Probablement, Moïse Katumbi qui ne sera pas physiquement présent aux côtés des autres opposants, sera représenté par les hauts cadres de son parti conduit par Dieudonné Bolengetenge, son secrétaire général. L'ancien gouverneur du Katanga se trouve présentement à Moba dans le Tanganyika.

Pour ce faire, les délégués de ces trois partis de l'opposition ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, pour l'organisation de cette marche de samedi en vue de dénoncer l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Dans la correspondance adressée à l'autorité urbaine, les secrétaires généraux de l'EciDé, Devos Kitoko ; de LGD, Franklin Tshiamala et de Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengetenge, ont appelé à une grande mobilisation nationale de soutien aux FARDC.

Du parcours

Une fois de plus, les organisateurs se sont accommodés sur le parcours traditionnel de LAMUKA. Le Rond-point Ngaba a été retenu comme point de rassemblement avant de prendre la direction de la route de l'Université et de l'avenue Kianza en allant vers Super Lemba.

De Super Lemba, les militants et cadres desdits partis politiques descendront sur les boulevards Lumumba et Sendwe en passant par l'Échangeur de Limete. Enfin, le cortège va se diriger sur l'avenue Kasa-Vubu avant de chuter au stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa où les organisateurs vont s'adresser aux Congolais.

Pour ce long parcours, les responsables des partis politiques de l'opposition demandent à Gentiny Ngobila de prendre des dispositions sécuritaires idoines pour assurer l'encadrement de cette manifestation citoyenne.

D'après des sources concordantes, les opposants se prononceront également sur le processus électoral piétinant en République démocratique du Congo. Les dysfonctionnements constatés dans l'opération d'enrôlement et les déclarations du président Tshisekedi sur le report des élections et tant d'autres sujets seront évoqués.

LAMUKA aussi

LAMUKA avait programmé bien avant les trois leaders la marche de samedi. L'occasion faisant le larron, il va s'adjoindre aux trois leaders de l'opposition pour descendre dans la rue. Cette plateforme de Martin Fayulu s'insurge, pour sa part, contre l'incompétence du pouvoir dans la conduite de la guerre à l'Est de la République. Cette marche de " résistance patriotique " se déroulera à travers les grandes villes de toute la République démocratique du Congo.

Trois objectifs pour cette manifestation de rue : dénoncer et condamner l'agression dont la RDC est victime; dénoncer et condamner la complicité et l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de la guerre contre l'agression rwandaise.

Par ailleurs, LAMUKA affirme s'opposer au déploiement de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) en exigeant son retrait immédiat du territoire congolais. LAMUKA et ses sympathisants comptent, à cette occasion, demander à travers cette manifestation, aux Nations Unies et à l'Union Africaine d'éloigner les rebelles rwandais des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda, FDLR, de la République démocratique du Congo.