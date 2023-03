Sénégal: Assises de l'entrepreneuriat féminin - Macky Sall s'engage davantage pour l'épanouissement des femmes

Le Président de la République, Macky Sall, a lancé, mardi 7 mars 2023, au Grand Théâtre de Dakar, les premières Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Il a promis de prendre d'importantes mesures pour les accompagner davantage dans l'amélioration de leurs conditions de travail et leur quête d'autonomisation.

Le Président Macky Sall a communié avec les femmes qui lui ont réservé, hier, un accueil magistral. Le Chef de l'Etat qui présidait, au Grand Théâtre, les premières Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes, s'est réjoui de la forte mobilisation. Il a chanté la femme sous toutes ses coutures. Macky Sall a félicité le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye, pour l'initiative et l'inclusion. " Je tenais à présider personnellement cette cérémonie de restitution des conclusions de ces assises pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent la nation sénégalaise ainsi que son développement n'est plus à démontrer. Nous avançons quand les femmes s'impliquent et cela a été le cas ", a dit le Président Sall, convaincu que si le Sénégal a fait des avancées considérables dans tous les domaines, c'est en partie grâce aux femmes qui se sont toujours montrées " inlassables " et " infatigables ".

Fier de l'engagement et de la détermination des femmes à aller de l'avant, Macky Sall a été ému par cette communion, à tel point, a-t-il dit, qu'il ne pouvait parler en français parce que ne trouvant pas de mots justes dans cette langue pour le faire. Il a renouvelé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des femmes avec une mention particulière aux femmes militantes des causes nobles " dont l'engagement et le plaidoyer constituent de puissants stimulants dans le processus d'amélioration de la condition des femmes ".

Le Président Macky Sall a dit savoir ce qu'il doit à une mère. De la même manière, il dit savoir ce qu'il doit à son épouse, la Première dame, à toutes les femmes qui l'ont accompagné dans sa carrière politique et dont " la profondeur et la sensibilité des idées ont été d'une grande inspiration " pour lui. " Je rends un hommage à ce que vous faites pour le Sénégal et m'engage à travailler davantage pour les femmes ", a promis le Chef de l'Etat. " Femme du Sénégal, je voudrais dire que toutes les opportunités du pays sont à votre portée car vous avez été au coeur de tous les combats ", a-t-il ajouté.

Quota dans la distribution des ressources

Leurs nombreuses doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Macky Sall a promis de donner suite à leur requête lors du Conseil des ministres prévu ce mercredi avec la prise d'importantes mesures pour les accompagner davantage dans l'amélioration de leurs conditions de travail et leur quête d'autonomisation. Le Président Sall a également assuré que les femmes auront leur quota dans la distribution des ressources parce qu'elles sont la majorité dans le pays et c'est normal qu'elles aient leur part. Il a encouragé le Ministre à poursuivre cette dynamique et à couver toutes les femmes.

Il a décerné une mention spéciale à la femme rurale qui fait face à de dures conditions de travail et a remercié Onu Femmes pour son accompagnement. S'agissant du thème de cette année, " Pour un monde digital inclusif d'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes ", Macky Sall a insisté sur la nécessité de porter la réflexion et l'action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d'autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés. " Cette exigence s'impose pour l'avènement d'une planète 50-50 et l'atteinte des Odd ", a indiqué Macky Sall.

ENTREPRENEURIAT FEMININ ET AUTONOMISATION

Un plan d'actions de 20 projets phares pour un coût global de 200 milliards FCfa

Les conclusions des Assises nationales et des consultations régionales ont permis aux femmes de dégager un plan d'actions assorti de 20 projets et 10 mesures phares pour un coût de 200 milliards de FCfa.

Qui mieux qu'une gouverneure de région pour décliner les conclusions des Assises nationales et des consultations régionales menées au niveau des 7 pôles territoriaux ? C'est à Madame Seynabou Guèye, cheffe de l'Exécutif régional de Fatick, qu'est revenu cet honneur. Cette démarche novatrice traduit, selon la gouverneure de Fatick, l'importance accordée par l'Etat du Sénégal à l'opérationnalisation de la territorialisation des politiques publiques. Ainsi, un plan d'actions a-t-il été dégagé à l'issue des Assises et va durer de 2023 à 2025. Selon Mme Seynabou Guèye, il " concerne 20 projets phares pour un coût global de 200 milliards FCfa et 10 mesures phares ". Ainsi, a-t-elle indiqué, l'axe 1 concerne l'accès des femmes aux filières et aux ressources productives avec 11 projets pour une valeur de 110 milliards FCfa ". L'axe 2 qui concerne les modèles sociaux prévoit 7 projets pour une valeur globale de 75 milliards de FCfa, tandis que le troisième axe, consacré à la gouvernance, au pilotage et à la coordination, concerne 2 projets pour un coût de 15 milliards de FCfa. Dix mesures phares accompagneront ce plan d'actions.

Les femmes veulent qu'il leur soit affecté 20 % des aménagements à réaliser à partir des eaux de surface et 25 % à réaliser à partir des eaux souterraines, l'attribution d'au moins 25 % des engrais, 25 % des semences certifiées, 10 % des tracteurs, 40 % des financements de l'agriculture. De même, elles demandent l'octroi de 20 % des financements aux projets, que leur taux de représentation dans les instances de décision soit porté à 25 %. La centralisation de la base de données familiales pour un meilleur suivi de l'impact des politiques publiques, la généralisation des maisons de la femme à partir d'un schéma directeur harmonisé, le versement annuel de 1,5 % des recettes tirées des ressources pétrolières et gazières au profit d'un fonds pour l'autonomisation des femmes font partie de leurs doléances.

Il s'y ajoute l'élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiales, le lancement de la carte " Jaboot " qui représente un paquet de services intégrés, l'adoption d'un guichet unique de formalisation des femmes entrepreneurs en vue de leur accompagnement, l'indemnisation des " Bajenu Gox ", et enfin l'instauration de la Journée de l'autonomisation des femmes. La prise en compte de toutes ces préoccupations contribue à l'autonomie économique des femmes et jeunes filles.

Plaidoyer pour des assises du foncier et de l'agriculture

Les femmes ont sonné, hier, la grande mobilisation au Grand Théâtre pour accueillir " leur champion " lors des premières Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. La Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye, a mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil populaire au Président Macky Sall et à la Première dame. Venues de tous les horizons, elles ont communié avec le Chef de l'Etat.

Ndiouck Mbaye Fall, présidente des femmes rurales, a décerné un satisfécit au Président Macky Sall pour tous les efforts consentis en faveur des femmes. " Vous avez tout fait. Vous avez tout donné : semences, engrais, tracteurs, moissonneuses. Les femmes sont satisfaites de vous car vous avez réglé beaucoup de problèmes qui ont permis d'améliorer leurs conditions ", a-t-elle laissé entendre. Selon la présidente des femmes rurales, le Sénégal s'est développé et continue à se développer grâce à l'agriculture. Cependant, a-t-elle souligné, la résolution du problème du foncier pourrait permettre aux femmes sénégalaises d'être émergentes. Elle a plaidé pour l'organisation des assises du foncier qui constitue un épineux problème pour les femmes qui souhaitent avoir davantage accès à la terre. Mais aussi celles de l'agriculture de manière générale.

Penda Seck Diouf, présidente de la synergie des organisations de la société civile a abondé dans le même sens. Elle a loué les efforts de l'Etat pour l'amélioration des conditions des femmes qui représentent 50,4% de la population totale, 39% de la population active, 98 % du secteur informel et 75 % de la main d'oeuvre agricole. Des progrès conséquents ont été faits, puisque, a-t-elle précisé, le Sénégal s'est classé au 14e rang des pays qui ont fait des avancées en termes d'autonomisation des femmes. Penda Seck Diouf est d'avis que l'accent devrait être davantage mis sur l'accès aux Tic, aux financements et à la terre pour assurer le développement économique et social des femmes. Dieynaba Gaye, Directrice régionale d'Onu-femmes, s'est félicitée des avancées notées ces dernières années par le Sénégal et a invité le Gouvernement à accélérer la cadence pour que l'autonomisation des femmes soit une réalité.

Au cours de cette rencontre riche en couleurs, les femmes ont décoré le Président Macky Sall en lui offrant un trophée qui symbolise la femme, la mère et la fille.